Abuelita de 73 años muere en huaico por lluvias intensas

LAS PRECIPITACIONES COMENZARON A GOLPEAR DURAMENTE EL NORTE DEL PERÚ

Tragedia. Una abuelita de 73 años perdió la vida en Piura producto de los huaicos desencadenados por las intensas lluvias desatadas por el fenómeno El Niño. La víctima fue identificada como Amelia Santos Maldonado.

El trágico incidente tuvo lugar cuando Santos Maldonado quedó atrapada por el lodo, mientras realizaba labores de limpieza en una acequia detrás de su vivienda ubicada a 13 kilómetros de la capital del distrito de Huarmaca, en la provincia de Huancabamba. El conviviente de la abuelita logró sobrevivir al desastre y actualmente viene recuperándose.

Lamentablemente el panorama se prevé que se complicará aún más ya que el jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred),

Miguel Yamasaki, detalló el martes que, entre enero y marzo, las lluvias intensas se van a focalizar en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca).

El titular del Cenepred precisó que esta información se basa en los escenarios de riesgos elaborados con base a los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). “Para el verano 2024, se han concentrado las probables lluvias intensas en el norte del país”, declaró.

Finalmente, el funcionario señaló que, por el momento, Lima no ha sido incluida en el escenario de pronósticos de lluvias intensas durante el primer trimestre del 2024; sin embargo, detalló que eso no implica que no se reporten precipitaciones de menor intensidad.

Alrededor de 1,5 millones de personas expuestas a huaicos y deslizamientos

El Cenepred estimó en un millón 446, 991 las personas expuestas a huaicos y deslizamientos de tierra debido a las lluvias, en un escenario del fenómeno El Niño con magnitud moderada como el que se viene proyectando hasta ahora.

El jefe del Cenepred, Miguel Yamasaki Kouzumi, indicó que el otro escenario que se ha formulado es el relacionado a los movimientos en masa (huaicos, deslizamientos de tierra, reptación de suelos) que, por lo general, ocurren en la vertiente occidental y oriental de la Cordillera, “que es donde por acumulación y sobresaturación de los suelos, se comienzan a desprender y ocasionan el flujo de detritos o huaicos”.

En tal sentido, Miguel Yamasaki señaló que las regiones más afectadas por los movimientos de masas son Cajamarca, Piura, Huánuco, La Libertad, Áncash, Cusco, Junín, Pasco, Huancavelica, Amazonas, Puno, Arequipa, Ayacucho. “En ese orden”, puntualizó.