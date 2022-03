Actores que son considerados sex Symbol y no lo sabías

Sex Symbol. No son los típicos carilindos, impecables, de físico trabajado que enamoran a las chicas. Pero disponen de un atractivo y misterio que los hace adueñarse de la cámara y de la mirada del público.

PROBABLEMENTE CONSIDERES QUE SON LOS MÁS GUAPOS, PERO IGUAL ENCANTAN A SUS SEGUIDORAS

Benicio del Toro

Benicio Del Toro fue etiquetado como el Marlon Brando latino por su estilo de “chico malo”, su aire de misterio y, por supuesto, su destreza actoral. De muy bajo perfil, el actor nacido en Puerto Rico hace 51 años prefiere evitar hablar de su vida privada con la prensa. El protagonista de películas como Los Sospechosos de Siempre o Traffic, que se dice tuvo un romance con Scarlett Johansson en 2005.

Del Toro se ríe de toda la frivolidad que rodea a Hollywood. “¿Qué es ser sexy? Es parte del juego y no me quejo. Solo soy un actor que hace películas”.

Benedict Cumberbatch

El inglés Benedict Cumberbatch es hoy uno de los actores del momento. Con sus profundas interpretaciones ante las cámaras, no hay un sólo director que no quiera trabajar con él. Admite que tiende a gravitar hacia personajes extremos, ya que difieren de su verdadera personalidad. Entre los papeles más difíciles del actor se pueden mencionar a Alan Turing, que era un genio matemático, en The Imitation Game o al periodista y fundador de WikiLeaks Julian Assange en The Fifth Estate.

El protagonista de Sherlock tampoco teme al dar su opinión sobre la desigualdad salarial en Hollywood, y en apoyo a sus compañeras actrices rechaza papeles si no se le paga lo mismo que a ellas

Matt Smith

Antes de protagonizar ficciones como Doctor Who y The Crown, Matt Smith aspiró a ser un jugador profesional de fútbol, pero una lesión de espalda lo obligó a pensar en otra carrera y decidió ser actor. Estudió drama y escritura creativa en una de la universidades más prestigiosas de Gran Bretaña. Con respecto a su vida privada, de Smith de 36 años se conoce que fue novio de la modelo inglesa Daisy Lowe hasta el 2011, y en 2014, se confirmó que estaba saliendo con la actriz Lily James, con quien lleva cuatro años de relación.

Andrew Garfield

Nació en California, pero su familia se mudó a Reino Unido cuando tenía apenas tres años. A los 19 años entró en la Central School of Speech and Drama. El 2010 fue un gran año para él, al protagonizar Red Social, sobre la vida de Mark Zuckerberg, y fue elegido por Sony para ser el nuevo Spider-Man. Tras un descanso, regresó a la gran pantalla con dos importantes filmes que marcaron su carrera: Hasta el último hombre de Mel Gibson y Silence de Martin Scorsese.

Garfield estuvo en el centro de la polémica tras declarar que es “gay, pero sin llegar al acto físico”. En la comunidad LGBT no cayeron bien sus comentarios y los calificaron de “frívolo”, por lo que luego salió a aclarar que “no cierra las puertas a que algún día pueda estar con un hombre”.

Adam Driver

Adam Driver no es el típico galán de Hollywood de sonrisa arrebatadora y físico impactante; pero está dejando su marca en la pantalla por su gran sex appeal.

Antes de dedicarse a la actuación, fue miembro de los Marines, uno de los cuerpos de élite de la armada norteamericana, donde se alistó luego de los atentados del 11 de septiembre. Luego estudió para ser actor en la prestigiosa Escuela Juilliard de Nueva York y se graduó en una Licenciatura en Bellas Artes en el 2009.10

Comenzó a trabajar en proyectos independientes hasta que consiguió uno de los roles principales en la serie de HBO Girls. Sin embargo, Star Wars cambió su vida..

Cillian Murphy

Cillian Murphy, de 42 años, es un actor de cine y teatro irlandés. Originario de Cork, inició su carrera artística como músico de rock, sin embargo, decidió volcarse completamente a la actuación. Su fama mundial le llegó con el show “Peaky Blinders”.

Es tímido y de carácter reservado. No le gusta que se sepa nada acerca de su vida privada. Intenta mantenerse alejado del foco de los paparazzi, viaja sin un séquito de asesores, suele ir a los estrenos solo, y concede entrevistas enfocadas en su trabajo. Prefiere vivir en Londres y ha expresado su deseo de no mudarse a Hollywood, con tal de no formar parte del mundo de las celebridades.

Michael Cera

Michael Cera es un canadiense conocido por la serie televisiva Arrested Development, y la película La joven vida de Juno. A los 30 años decidió alejarse de Hollywood para dedicarse a sus otras pasiones: la música y el teatro. En 2014 se atrevió a sacar su propio álbum, llamado ‘True That’, y con un total de 19 canciones. Este año protagonizó la obra de teatro The Waverly Gallery en Broadway.

Eddie Redmayne

A los 36 años , Eddie Redmayne ya tiene en su haber un premio Oscar, un Globo de Oro, y un Tony. En 2014 protagonizó La teoría del todo, donde su interpretación del físico Stephen Hawking lo hizo acreedor del cotizado galardón de la Acadamia. Con su papel en “La chica danesa” también demostró su gran talento al personificar al pintor Einar Wegener que descubre que se siente mujer y se convierte en uno de los primeros casos en la historia en someterse a una cirugía de cambio de sexo. Otra historia real.