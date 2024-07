Acuña es reprendido en avión: “está robando mucho”

VALIENTE CIUDADANO TRUJILLANO LE CANTÓ SUS VERDADES A GOBERNADOR DE LA LIBERTAD

Proceso de revocatoria en su contra sigue en marcha, pero líder de APP no le tiene miedo.

Las cosas no pintan nada bien para el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta. No solo el proceso de revocatoria que se cierne sobre él, sino por el desprecio y el reclamo que viene acumulando la población civil contra el ‘plata como cancha’.

Y una clara muestra de ellos, es un video viral en las redes sociales donde se puede observar como un ciudadano de Trujillo lo encara al político en pleno vuelo de avión, precisándole que espera que la revocatoria contra él proceda, y de paso, calificándolo de ladrón.

“Señor César Acuña, cómo está. Soy un ciudadano que aporta mucho a Trujillo y veo que usted está robando mucho, Trujillo lo tiene lleno en basural, delincuencia, extorsión y asesinato“, manifestó la persona al líder de Alianza Para el Progreso (APP).

Además, de manera sarcástica lo ‘felicita’ por su labor al frente del GORE La Libertad.

“Felicitaciones por su trabajo, ojalá la revocatoria vaya. Ojalá ¿verdad? Porque con la plata que paga capaz y nada“, agregó.

Al escuchar las palabras de este ciudadano, Acuña solo atinó a sonreír y continuar mirando su teléfono celular.

No le teme a la revocatoria

Hace unos días, el mismo Acuña Peralta se refirió sobre el proceso de recolección de firmas que han iniciado un grupo de ciudadanos de su región, donde señaló que dicha acción es “un derecho ciudadano”.

“Primero, es un derecho ciudadano y está en la Constitución. No me distrae, voy a trabajar suponiendo que no hay revocatoria. Tengo tiempo hasta el 8 de junio (del 2025) porque si voy a estar pensando en la revocatoria, pobre mi región La Libertad. Tengo que olvidarme de la revocatoria y los últimos que van a determinar son los liberteños, que es el 25% de los electores, son 350 mil”, dijo a los medios.

Como se recuerda, César Acuña también recibió críticas por su viaje a China en abril pasado, esto por haber acudido a la invitación para recoger oportunidades de negocios para su universidad, en vez de conseguir pactos comerciales a favor de su región, a pesar de haber sido invitado bajo su cargo de gobernador y no como empresario.