Adidas: deporte y tendencia en una sola marca

En todo guardarropas hay piezas claves de la moda que no pueden faltar. Entre estas prendas básicas, se encuentran algunos productos diseñados por marcas que no solo no pierden vigencia, sino que ganan adeptos y popularidad año a año.

Las más populares

Entre las marcas más consumidas por personas del mundo entero se encuentra Adidas . Esta marca alemana que tiene más de setenta años de presencia en el mercado ha logrado posicionarse como una de las favoritas de todos los tiempos.

Miles y miles de personas buscan adquirir productos de Adidas Perú cada año. Por supuesto que las zapatillas son uno de los productos de la Tienda Adidas más buscados, pero también la indumentaria y los accesorios son muy codiciados.

Existen más de dos mil sucursales, físicas y online, de adidas oficial alrededor del mundo. Siendo una de las empresas líderes en el rubro, Adidas no ha dejado de crecer y de innovar desde su primera aparición en 1949.

Oportunidades

Cada año se presentan en Perú diversas oportunidades para que los usuarios puedan acceder a diferentes productos aprovechando grandes descuentos. El cyber wow 2022 es uno de los eventos virtuales más importantes del país, durante el que se pueden aprovechar muchas ofertas.

Durante este cyber wow personas de todo el país podrán encontrar electrodomésticos, productos tecnológicos, de belleza y cuidado personal, indumentaria y calzado y mucho más a precios muy accesibles. El cyber wow perú es un evento que no hay que perderse.

Origen de Adidas

Esta empresa fundada en 1949 de la mano de Adolf Dassler no siempre fue lo que es hoy. Si bien desde sus inicios tuvo gran impacto en la sociedad, en un comienzo sus productos iban destinados especialmente a deportistas.

El primer modelo de zapatilla producido por los hermanos Dassler, antes de que la marca llevara el nombre de Adidas, fue usada por el atleta Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de 1936. Este deportista logró ganar cuatro medallas ese año, lo que generó una gran repercusión entre los consumidores de ese tipo de calzado, posicionando a la marca ya en aquel entonces, como una de las preferidas a nivel mundial.

Si bien los hermanos Dassler comenzaron a trabajar juntos, esa sociedad duró pocos años. En 1949 Rudolf funda su propia empresa (Puma), y Adolf hace lo mismo, dando vida a la marca que hoy es mundialmente conocida: Adidas.

Más que deporte

Como mencionamos anteriormente, en sus inicios las zapatillas de Adidas estaban pensadas para un público deportista. Si bien continúa vendiendo productos deportivos, la marca también se encarga de realizar y vender indumentaria y calzado urbanos.

El éxito de sus productos no para de crecer año a año, y miles de personas eligen todos los días a Adidas como la marca líder en ropa cómoda y con estilo. Muchas reconocidas figuras del deporte, del mundo de espectáculos y de las redes sociales, visten la marca.

Con sus clásicos modelos de zapatillas, como las Superstar, y de vestimenta, como sus conjuntos Essentials, Adidas ha ganado terreno en la moda urbana, vistiendo a generaciones enteras desde hace más de setenta años.

Todas sus zapatillas

Adidas cuenta con una amplia variedad de zapatillas, desde las que están pensadas y diseñadas para un uso deportivo, hasta las que están fabricadas para un uso urbano. Cada una tiene sus particularidades y diseños específicos, haciendo de cada modelo prácticamente una pieza de colección.

Entre las zapatillas más populares de Adidas podemos encontrar las urbanas, con las Superstar como su máximo exponente; las deportivas, pensadas para múltiples deportes; las outdoor y las running.

Urbanas

Las zapatillas urbanas fueron creadas para brindar comodidad y estilo a las personas que las utilicen en su vida cotidiana. Con diseños sencillos y modernos, o clásicos que no pierden vigencia, el calzado urbano brinda confort y seguridad a quien las use.

Además, gracias a la alta calidad de los materiales con los que están fabricadas, estas zapatillas tienen una larga vida útil, por lo que vale la pena invertir un poco más de dinero y contar con un calzado clásico, cómodo y de buena calidad, que durará varios años.

Cualquier tipo de outfit combina a la perfección con un par de zapatillas urbanas, especialmente si estas son blancas o negras. Jeans, leggins, vestidos, todo queda bien si se combina con unas Adidas clásicas.

Deportivas

En el caso de las zapatillas deportivas, además de sus diseños modernos y con estilo, se encuentra en sus diseños características que aportan comodidad y seguridad a la hora de practicar cualquier deporte.

Existen zapatillas para jugar al básquet, al fútbol, al tenis y a muchos deportes más. En cada caso, el calzado contará con características especiales que favorezcan al usuario, dependiendo del deporte que practique. No es lo mismo un calzado pensado para jugar al básquet que para jugar al tenis por ejemplo.

Outdoor

Los modelos de zapatillas outdoor tienen la particularidad de estar diseñados para disfrutar momentos al aire libre. La principal diferencia de estos con los modelos urbanos o deportivos, es que sus diseños son más fuertes y rústicos.

Pensadas para hacer actividades como por ejemplo trekking, estas zapatillas cuentan con suelas más duras y materiales más rígidos, que aportan seguridad y resistencia al usuario.

Running

Una actividad que se practica cada vez más por personas de diferentes edades es el running. Salir a correr por entornos más naturales beneficia al cuerpo y a la mente. Para poder hacerlo de la mejor manera, existen zapatillas especiales.

Sus suelas más altas y amortiguadoras, evitan el duro impacto al correr, protegiendo todo el cuerpo. Son zapatillas muy livianas hechas con materiales porosos que permiten la respiración del pie, brindando más comodidad a quien las use.

Estas zapatillas son de las más consumidas ya que son cómodas, livianas, con diseños discretos y modernos y pueden utilizarse en muchas situaciones.

Adidas es una de las marcas más importantes de calzado e indumentaria. Contar con sus prendas en el guardarropas asegura tener un clásico para cualquier outfit.