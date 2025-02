Adrianzén “Lo que necesita el Perú es trabajar”

PREMIER ADRIANZÉN CRITICA PARO DE TRANSPORTISTAS CONVOCADO PARA EL 6 DE FEBRERO:

El titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, criticó el llamado de un sector de transportistas a realizar una nueva protesta el próximo jueves 6 de febrero a raíz del incremento de la criminalidad y de casos de extorsión.

Al ser consultado por la prensa sobre su opinión con respecto a esta protesta, el ministro Adrianzén afirmó que espera que no sea bien recibida por el resto de la ciudadanía y que tampoco sea acogida por los trabajadores del sector transportes.

“Yo confío en que ese llamado al paro no sea escuchado por la población y mucho menos por los transportistas. Yo felizmente he escuchado otras voces de transportistas que están diciendo que por supuesto no van a acudir a ese paro porque lo que el Perú necesita es trabajar”, afirmó Adrianzén.

El ministro también recordó una de las últimas protestas que se dieron contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para exigir medidas contra la inseguridad y que se desarrollaron durante el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), que se realizó a mediados de noviembre del 2024.

“Esos mismos patrocinadores del paro del día 6 fueron los que estuvieron agitando el Perú antes de APEC y afortunadamente la población no les hizo caso”, sostuvo Adrianzén.

Sin embargo, esto no sería cierto, pues las protestas y los gritos de los manifestantes llegaron a escucharse incluso desde el interior de la sede del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, tal como reportó prensa internacional.

Celia Mendoza, de La Voz de América, informó que las vías cerca al Centro de Convenciones de Lima se encontraban cerradas no solo por medidas de seguridad a favor del encuentro, sino también por la presencia de decenas de manifestantes.

“Han sido puestos en diferentes grupos por parte de las autoridades. En este grupo podemos ver a unas comunidades indígenas, a una madre de familia con su niño está dentro de este grupo que se ha mantenido acordonado con la policía”, mencionó durante los días en los que se desarrolló el Foro APEC.