Aguinaga le pide a Boluarte que ‘no retroceda’

El parlamentario de la bancada de Fuerza Popular (FP), Alejandro Aguinaga Recuenco se pronunció acerca del ataque terrorista que sufrieron miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Valle de los Ríos Ene, Apurímac y Mantaro (VRAEM) el último sábado.

En ese sentido, Aguinaga Recuenco lamentó la muerte de siete efectivos que se encontraban haciendo labores en la zona y fueran emboscados para ser asesinados con armas de fuego de largo alcance.

Leer también [Ministerio Público solicita prisión preventiva para Vladimir Cerrón]

De acuerdo a ello, el extitular de la cartera de Salud (Minsa), sostuvo a través de sus redes sociales que la gestión de Dina Boluarte Zegarra y su Gabinete Ministerial debe “gobernar” y “pacificar” el país; puesto que aseguró que el “terrorismo ha vuelto con fuerza”.

“Profundo pesar por asesinato siete valerosos miembros de la Policía Nacional del Perú y preocupación porque el terrorismo ha vuelto con fuerza. No cabe la barata excusa de “no me terruquees”. Presidenta, Dina Boluarte, premier, Alberto Otárola, repito hay que gobernar y pacificarnos, no correr para atrás”.