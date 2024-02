“Ahora Trujillo es vista como la peor ciudad del Perú”

Gobernador regional de la libertad César Acuña culpa a Paolo:

César Acuña, gobernador regional de La Libertad, dijo lamentar que Trujillo pueda ser vista como “la peor ciudad del Perú”, después de lo declarado por Paolo Guerrero el último jueves 15 de febrero.

“Espero que el abogado de Paolo (Guerrero) y el abogado del club se pongan de acuerdo porque no podemos estar utilizando esto para también tratar de afectar a una ciudad como es Trujillo. Ahora, Trujillo está siendo vista como la peor sede del Perú. Y como es un tema mediático en el mundo, nadie va a querer venir a Trujillo porque le llamaron a la mamá de Paolo”, dijo a RPP.

“Me llama la atención escuchar que (Guerrero) no va a venir porque Trujillo está en estado de emergencia. Al contrario, ese sería motivo para que venga porque hay más presencia policial y de las Fuerzas Armadas, y no va a pasar nada, va haber más seguridad. Eso debe motivarlo, que venga a Trujillo porque hay más seguridad”, aseguró.

“Espero que a futuro no me equivoque. De repente, Paolo está tomando como pretexto estas llamadas (de extorsión a su madre) para no venir a Trujillo. De repente tiene mejores ofertas y sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima o Colo Colo, y la verdad, eso no sería algo serio”, subrayó Acuña.

Además, reveló que tuvo comunicación con el ministro de Defensa y cuestionó hasta ahora no se tomen cartas en el asunto. “A mí me llamó el ministro de Defensa para preguntarme y decirme si era cierto (lo de las amenazas a la madre de Paolo Guerrero). Yo le dije que estamos enterados. Y me llamaba para decirme que sí puede haber respaldo, lo cual debe ser como a cualquier ciudadano. Entonces, ha pasado tanto tiempo desde las llamadas y no se ha hecho nada. Todavía no se ha hecho un seguimiento para dar con los que extorsionan a la madre de Paolo”, expresó el gobernador.