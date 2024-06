“Alberto Fujimori está apto para postular”

SECRETARIO GENERAL DE FUERZA POPULAR, LUIS GALARRETA, EXPLICA QUE EL ARTÍCULO 85 DEL CÓDIGO PENAL ES MUY CLARO: EL INDULTO EXTINGUE LA PENA

El parlamentario andino y secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, precisó que varios constitucionalistas, entre ellos Aníbal Quiroga, habían considerado que Fujimori estaba apto para postular.

“Considero que el caso del Artículo 85 del Código Penal es muy claro: el indulto extingue la pena. Eso de que no extingue la pena porque sigue cumpliendo su pena pero en libertad no (…). Para mí es clarísimo y para mucha gente que no es fujimorista que también ha opinado, tanto como el doctor Quiroga, que es muy respetable, que sí extingue la pena y, por tanto, está habilitado para ser candidato“, explicó.

“En el caso de nuestro líder fundador, es una noticia que nos alegra muchísimo. Con el tema de su participación o no, creo que hay una discusión en relación a un error de concepción. Ellos hablan de sentenciados por delito doloso y ponían el caso del señor Cerrón, que estaba cumpliendo una condena en libertad, pero no en prisión”, subrayó.

No obstante, el propio Quiroga había dicho que aquello no era posible, ya que se trataba de un condenado. “Alberto Fujimori es un condenado, no puede postular”, enfatizó.

A su vez, Galarreta aseguró que el partido “aclamará” a su líder, Alberto Fujimori, si decide postular en las elecciones presidenciales de 2026. Ello, luego de que se anunciara su inscripción al grupo político dirigido por su hija, Keiko Fujimori.

“Que el líder fundador se inscriba para nosotros es un acto importante. Su prioridad es la salud. Él tiene un cáncer de 20 años. Se ha puesto un poco complicado hace unos meses. Pero eso no impide que se inscriba y que participe como líder fundador, ocupando su espacio en Fuerza Popular. Lo demás lo definirá su familia y por supuesto el partido, que seguramente lo aclamará si es que decide participar”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

