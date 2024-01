EL CONGRESISTA CARLOS ANDERSON, DIJO QUE EL PREMIER ALBERTO OTÁROLA DEBE DAR UN PASO AL COSTADO

El congresista no agrupado, Carlos Anderson, considera que el premier Alberto Otárola es quien manda en el país. Debe dar un paso al costado, y que la presidenta Dina Boluarte debería asumir la responsabilidad política de los muertos en protestas, precisó.

Carlos Anderson analizó en RPP los principales temas de coyuntura, tales como la crisis política del país, la inseguridad ciudadana y la situación del gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

En Ampliación de Noticias, el parlamentario indicó que la presidenta Dina Boluarte no ha asumido la responsabilidad política de los muertos en protestas contra su gobierno, las cuales ocurrieron entre diciembre del 2022 y enero del 2023.

“La señora Boluarte nunca ha expresado realmente que está dispuesta a pagar ese costo político. ¿Qué significa eso? Tendría que haber cambiado al ministro de Defensa, responsable de esos momentos, que después resultó ser su primer ministro, Alberto Otárola“, refirió.

Además, afirmó que el premier Alberto Otárola es quien realmente manda en el Perú.

Hemos tenido todo un año un personaje, que no ha sido elegido por nadie, es un funcionario nombrado a dedo por la señora Dina Boluarte. De alguna forma, se ha erigido como el presidente del Perú. Él es el que manda, es el todopoderoso. A tal punto que la señora Boluarte no tiene como sacarlo”, dijo el parlamentario.

Por otro lado, Anderson Ramírez sostuvo que la ciudadanía está pidiendo desde hace mucho tiempo que las autoridades tomen medidas efectivas para enfrentar la criminalidad. En ese sentido, el parlamentario afirmó que hay falta de decisión política y liderazgo por parte del Ejecutivo.

“El Ejecutivo pidió facultades excepcionales para poder legislar en materia de seguridad ciudadana y yo no he visto que hayan legislado nada importante. La brecha es más o menos de 40 mil policías, entonces son cinco mil por año, son ocho años para llenar el vacío. Hay regiones del país donde hay dos policías por cada mil personas. Así no se puede realmente ejercer autoridad y ofrecer seguridad ciudadana”, indicó el parlamentario.