“Alcalde de Comas hace el ridículo ante ciudadanos”

Sede de Sedapal será reabierta, pese a clausura realizada en agosto de Comas

Tal parece que el alcalde de Comas, Ulises Villegas, no da pie con bola en esta nueva gestión municipal, y es que esta vez ha recibido un nuevo revés judicial después de que el juez Miguel Ángel Chávez Yovera del 6to. Juzgado Civil de Lima Norte ordenó la reapertura de la sede de Sedapal, que el burgomaestre clausuró en un grandilocuente operativo hace apenas unas semanas.

Así lo informó Luis Llumpo Chapoñan, director del portal digital La Noticia Renovada quien en declaraciones exclusivas al diario La Razón explicó que indicó que la gestión de Villegas cometió irregularidades en el cierre del establecimiento de Sedapal por presunta ignorancia del derecho.

¿Qué sucedió con la clausura del local de Sedapal en Comas?

Efectivamente, el juez del sexto juzgado civil de Lima Norte, ha emitido la resolución número uno de fecha 18 de septiembre del año 2023, ordenando que se reaperture las instalaciones de Sedapal-Comas, toda vez que se ha perjudicado a la entidad, específicamente, el juez ha resuelto, se declara fundada en parte la solicitud de medida cautelar en proceso de amparo interpuesta por Sedapal para que se proceda a la atención a los usuarios y suspéndase la ejecución del artículo uno de la resolución de gerencia municipal 739-2023. Recordemos, pues, que el pasado siete de agosto el alcalde Ulises Villegas se acercó a las instalaciones para comprobar que verdaderamente esté clausurado, él dio declaraciones en el frontis de esa base señalando que en su gobierno no va a haber irregularidades y que ellos tienen que cumplir con la clausura que ha tomado en cuenta esta resolución que lo firma una de las fiscalizadoras de la Municipalidad de Comas.

¿Dónde está la arbitrariedad de esa clausura?

Es que la sede de Comas no solamente es de Comas sino también de Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres. No solamente está cerrando Comas, sino está cerrando la atención al servicio y el servicio del agua potable para todos los distritos de Lima Norte. Por lo tanto, el alcalde ha realizado un papelón conforme nos señalaron los vecinos en la entrevista que nosotros en La Noticia Renovada le hiciéramos el día de ayer. Asimismo, señalaron que verdaderamente el alcalde ha perjudicado a la entidad municipal, porque para llevar toda esa logística a la clausura al establecimiento de Sedapal, no solamente una vez, sino varias veces, que ha recurrido y es público el alcalde con sus funcionarios a esta sede de comas, donde pues otorga el servicio de agua potable y alcantarillado, y que ha sido clausurado de una manera ilegal conforme lo señala la resolución.

Entonces, ¿es abuso de autoridad o falta de conocimiento legal?

Los abogados o los funcionarios de Sedapal – Comas han presentado una acción de amparo y también han presentado una medida cautelar. Y la medida cautelar es la que tiene la resolución N°1 de fecha 18 de septiembre del año 2023, donde señala pues que la Municipalidad de Comas, pese a que Sedapal tenía el certificado ITS 00416 2022, entre otros documentos que le habilitaban, sí contaba con todos los requisitos y tenía toda la documentación correspondiente. Sin embargo, los fiscalizadores de la Municipalidad de Comas hicieron caso omiso y la clausuraron, perjudicando pues a varios de los peritos.

¿Cree usted que el alcalde Ulises Villegas no está recibiendo una buena asesoría legal?

Tiene que acatar la resolución del juez y me imagino que en este momento Sedapal Comas ya aperturó y ya están trabajando normalmente. Bueno, la verdad es que no sé quién está asesorando al alcalde en esta gestión, aunque, en este caso la municipalidad de Comas cuenta con un procurador que es abogado y él tiene un equipo de abogados. No creo que no van a tener la capacidad para poder desarrollar un trabajo honesto, transparente y sobre todo que ellos como profesionales le digan al alcalde que eso no va a proceder porque Sedapal – Comas si cumple con todos los requisitos. Además, Ulises Villegas, según su hoja de vida es abogado, o de repente no lo sea o es que no tenga el conocimiento de derecho, y, seguramente, confió todo en los funcionarios, que al parecer son mediocres, porque no creo que una autoridad se va a dejar guiar por funcionarios que verdaderamente no cumplen su función y en esta oportunidad, la resolución del sexto juzgado civil de Lima Norte señala muy claramente que verdaderamente se han cometido irregularidades en esta acción de amparo.