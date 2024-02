Alcalde de la Molina Diego Uceda: “Hay intereses subalternos que buscan difamarme y sacarme del cargo”

El burgomaestre aclaro que el alcalde es el y que su esposa no es funcionaria ni decide accciones que se toman en la municipalidad

El alcalde de La Molina, Diego Uceda se pronunció a través de un video publicado en redes sociales sobre la campaña difamatoria que se viene orquestando en su contra, con videos y audios que han sido difundido públicamente. Acompañado de sus funcionarias, señaló que desde que asumió el cargo ha trabajado con responsabilidad y compromiso para realizar una gestión de calidad en beneficios de todos los vecinos de La Molina.

Asimismo, fue enfático al mencionar que el alcalde es él y no su esposa, “quiero aclarar que el alcalde soy yo y que mi esposa no es funcionaria ni decide las acciones que se toman en esta municipalidad, siempre he respetado y valoro a las mujeres tanto así que más del 80% de mi equipo gerencial son mujeres, con las cuales llevo una relación respetuosa y de aprecio mutuo, así como con todas y cada una de las trabajadoras de la Municipalidad.

Diego Uceda, hizo énfasis que su gestión es limpia y honesta, “con nosotros se acabaron los tiempos de los proveedores a dedo; del despilfarro de dinero de todos los vecinos, de los trabajadores fantasmas, esta gestión cuida los recursos de todos ustedes “.

En el mismo video pronunciamiento se refirió a la seguridad ciudadana mencionando que La Molina es uno de los distritos más seguros del país y que por décimo mes consecutivo son los primeros en patrullaje integrado entre el Serenazgo y la Policía Nacional del Perú que vienen dando buenos resultados.

“En los dos primeros meses de este año, ya hemos ejecutado el 19.8% del presupuesto en orden público y seguridad y para el patrullaje del serenazgo, el 12.6%” .

El alcalde Diego Uceda remarcó que su compromiso es seguir trabajando incansablemente con un equipo profesional para seguir liderando el ranking de los distritos más seguros y con los mejores servicios de Lima Metropolitana.

Asimismo, exhortó a que todos los vecinos de La Molina ir hacia una misma visión y misión y los invito a la buena acción, a la crítica constructiva y al aporte de ideas en un ambiente cordial y de respeto entre todos.

