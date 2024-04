Alcalde de Lima no cree en cuento de Dina y sus Rolex

“LE DEBE UNAS DISCULPAS AL PAÍS”, ASEVERÓ LÓPEZ ALIAGA

Afirma que es ‘poco creíble’ versión de la mandataria, quien fue Wilfredo Oscorima el prestamista de sus relojes lujosos.

Las versiones de la presidenta Dina Boluarte sobre la adquisición de los costosos relojes Rolex y sus joyas valorizadas en medio millón de dólares no han sido valorizadas por casi ningún sector político.

Su coartada que fueron prestados por su amigo Wilfredo Oscorima no han tenido el respaldo esperado. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sostuvo que ‘no es creíble’ que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le haya prestado un costoso reloj marca Rolex a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y señaló que la mandataria “tiene que pedir disculpas al Perú” por no haber aclarado con prontitud este tema.

“Ahora yo, sinceramente, no creo que en el día de tu cumpleaños alguien vaya y te preste un reloj, yo no creo, pero por eso digo, merece el Perú unas disculpas públicas porque el Perú no está para ese tipo de agenda frívola”, manifestó a los medios de prensa durante una actividad oficial.

Asimismo, el alcalde de la ciudad capital mencionó que el argumento de Boluarte “puede tener credibilidad legal, pero sí necesitamos como Perú que la agenda sea otra”, apuntó.

“Yo no soy juez, pero me parece raro. Tú no vas en el cumpleaños de alguien, por ejemplo, el cumpleaños de tu enamorada, no vas con un regalo el día de tu cumpleaños y le dices ‘te lo presto’, eso no es creíble, creo que la señora presidenta tiene que pedir disculpas al Perú”, acotó.

Aseveró que el escándalo de la jefa de Estado hizo perder el tiempo a todo el país, tiempo que pudo haber sido aprovechado en atender las urgencias que padece el Perú. Por eso, la presidenta debería ‘pedir disculpas’, según López Aliaga.

“Hemos perdido un mes, creo que el mínimo que merece el país es unas disculpas públicas de la señora presidenta, que la agenda no es los Rolex pues”, subrayó.