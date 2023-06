Alcalde de Lima rechaza el uso de armas no letales para serenazgo debido a riesgos de seguridad

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, declaró de manera enfática que la Municipalidad de Lima no adoptará la medida aprobada por el Congreso que permite el uso de armas no letales para los agentes de serenazgo en la ciudad

López Aliaga señaló que otorgar armas no letales a los serenos representa un gran riesgo, dado el creciente nivel de delincuencia descontrolada. Argumentó que los serenos deben enfrentar a los delincuentes en igualdad de condiciones y mencionó el plan metropolitano de patrullaje integrado en motos como ejemplo. El alcalde manifestó su negativa a proporcionar gas pimienta a los serenos, quienes se enfrentan a individuos que podrían dispararles en la cabeza.

El alcalde aseguró que no expondrá al cuerpo de serenazgo a competir con los delincuentes si no cuentan con igualdad de armamento y destacó que esta medida no constituye la solución al problema.

Además, informó que se reforzará el patrullaje integrado con 3,500 policías proporcionados por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, quienes estarán equipados con GPS. También se mencionó la continuidad del trabajo de la municipalidad en la implementación de cámaras de reconocimiento facial en toda Lima Metropolitana.

“Es muy riesgoso darle un arma no letal a un sereno, estamos viendo una delincuencia sin control, el sereno tiene que ir siempre en igualdad de condiciones, el patrullaje integrado en motos, como es el plan metropolitano, yo no voy a poner gas pimienta a un sereno para combatir a un tipo que le puede disparar en la cabeza.” aseguró.

Por otra parte, anunció que la marcha LGTB ha recibido la debida autorización para llevarse a cabo pacíficamente en las calles de la ciudad, aunque no será en la Plaza San Martín en esta ocasión.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una importante ceremonia en la que se reconoció al Buque Escuela B.A.P. Unión por su destacada representación del estado peruano a nivel mundial en los ámbitos diplomáticos, culturales, comerciales y militares.