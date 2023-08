Alcalde de SMP: “estamos muy cerca de convertirnos en el salvador de hace unos años, pero tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino

A mediados de septiembre se firmará acuerdo con la dirincri para que se instale una base en el distrito.

El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, señaló que el Perú está muy cerca de convertirse en El Salvador de hace unos años, no obstante, “tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino recogiendo algunas buenas experiencias del país centroamericano, con una política preventiva sí se podrían reducir los índices de delincuencia” señaló.

En la reunión sostenida con los acaldes de distritales de Santa Ana, de El Salvador, Gustavo Acevedo y de la ciudad ecuatoriana de Cantón Tulcán, Andrés Ruano Paredes, el burgomaestre sanmartiniano precisó: “mi competencia es el tema preventivo, operativo (…) articulamos operativos de seguridad ciudadana y recuperación de espacios públicos para detectar bandas organizadas que cobran cupos. Pronto implementaremos la Unidad de Flagrancia para que las sentencias sean en tiempo record”. En ese sentido, adelantó que, a mediados de septiembre se estará firmando un acuerdo con la Dirincri para instalar una base en la comuna.

De otro lado, Gustavo Acevedo, aseguró que, “estamos en una lucha mundial. La delincuencia está en todo lado. El Salvador era reconocido como el país más peligroso del mundo hasta que llegó el presidente Bukele, era muy difícil salir adelante. Incluso desde otros países pusieron advertencias para que no vayan a El Salvador”.

Acevedo narró como las pandillas no solo se habían enquistado en la sociedad civil, sino también en la policía, el ejército y en las diversas entidades del Gobierno. “Ya no sabías con quién estabas hablando”, comentó. “Era imposible que una alcaldía pueda organizar un partido de fútbol entre comunidades donde había pandillas contrarias, era seguro que esa misma noche habría muertos. Desde el primer día que llegamos, la historia de El Salvador vio la luz, el primero que se fue, fue el fiscal de la nación, ese ímpetu con el que nosotros llegamos, es el que veo que tiene el alcalde Hernán Sifuentes y ustedes deben acompañarlo porque no es fácil” enfatizó.

De otro lado, Acevedo Berganza, señaló que, ha sido noticia en su país que, su par Hernán Sifuentes quiera recuperar la seguridad para sus vecinos. “Lo esperamos allá para trabajar juntos”. En noviembre habrá se llevará a cabo otra reunión para conocer los avances en materia de seguridad en El Salvador.

Asimismo, en el marco de la X Misión internacional de ciudades MIC, desarrollada en el auditorio de la Municipalidad de San Martín de Porres, los alcaldes Hernán Sifuentes y Gustavo Acevedo, suscribieron un “Convenio de hermanamiento y apoyo mutuo” entre ambas comunas. En la cita también estuvo presente el alcalde de la ciudad ecuatoriana de Cantón Tulcán, Andrés Ruano Paredes a fin de conocer e intercambiar las experiencias exitosas implementadas por los gobiernos locales.

Cabe recordar que en el marco de la VI Misión Internacional de Ciudades Seguras, realizada en febrero de este año, el alcalde Hernán Sifuentes formó parte de la delegación que viajó a El Salvador y con el objetivo de dar a conocer a la comunidad centroamericana el manejo de la inseguridad en el país y conocer las estrategias del gobierno de Nayib Bukele en su lucha para erradicar la criminalidad y el pandillaje. La agenda de trabajo incluyó un recorrido por el CUBO (Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades) en San José, en Soyapango, junto al director de Tejido Social, Carlos Marroquín, y una delegación de Perú y Ecuador integrada por concejales y consultores en temas de seguridad.