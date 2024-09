Alcalde del Callao es acusado de tocamientos indebidos

Y DE ACOSO SEXUAL DE PARTE DE UN PERIODISTA QUE LE PIDIÓ ENTREVISTA

En una grave denuncia se ha envuelto el actual alcalde del Callao, Pedro Spadaro. De acuerdo al dominical Contracorriente, un joven periodista cuya identidad se mantiene en reserva, acusa al burgomaestre chalaco de acoso y chantaje sexual, además de tocamientos indebidos. Como era de esperarse, la autoridad edil negó los cargos.

El hombre detalló que contactó al entonces congresista, en el 2019, a fin de realizarle una entrevista, y que le prometió una exclusiva. “Tenía 19 cuando me atacó. Me tocó y me quiso besar. En ese momento sentí mucho temor, él era un congresista y ya me había dicho que tenía mucho poder, mucha influencia. Dijo que podía terminar con mi trabajo y, si me portaba bien, recompensarme”, declaró el denunciante. Asimismo, indico que el Alcalde le confesó que le gustaba seducir a menores de edad. “Es mejor así, inyecto experiencia”, le dijo.

En un comunicado, Spadaro negó los cargos y calificó de falso la denuncia del comunicador.