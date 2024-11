Alcalde Francis Allison inauguró centro de salud acompañado de Presidenta Ejecutiva de EsSalud

Inauguran clínica municipal a costo social en Magdalena del Mar

Servicios médicos de calidad con tecnología de punta y a costos sociales, se trata de la Clínica Municipal Corazón de María en Magdalena, que fue inaugurada por el alcalde Francis Allison, una promesa que hoy es una realidad.

“La palabra tiene valor porque siempre cumplimos lo que ofrecemos, de esta manera vamos fortaleciendo día a día el vínculo entre ustedes y nosotros. Nos pusieron en el cargo para trabajar por ustedes, la política es una herramienta de transformación positiva de la vida de la gente, la política no es para empoderar a quienes ocupan los cargos sino para trabajar en favor de ellos, demostrar que los importantes no somos los que ocupamos los cargos, nosotros somos los empleados de ustedes. Hoy con orgullo cumplimos con la palabra que dimos sobre la clínica municipal, que no solo tiene a médicos altamente capacitados sino también una clínica, de alta tecnología” sostuvo Francis Allison.

Entre las especialidades que brindará este moderno centro de salud resalta medicina general a un costo de S/.20 soles para los vecinos, las especialidades clínicas y quirúrgicas tendrán un costo de S/. 25 soles (interna, pediatría, obstetricia, cardiología, neumología, oftalmología, neurología, traumatología, urología, cardiología, dermatología, ginecología, las especialidades complejas como psiquiatría y endocrinología tendrán un costo de S/.35.

La clínica municipal ofrecerá atención especial a los miembros de la Policía Nacional y Bomberos Voluntarios del Perú, a un costo de S/. 10 soles en medicina general y S/. 20 en especialidades complejas.

Adicional a todas las especialidades que atenderán, la clínica municipal contará con laboratorio clínico, rayos X, ecografías, mamografías y tomografías y diversos procedimientos.

Para los vecinos del distrito, adultos mayores de 70 años, habrá atención domiciliaria a un costo de S/. 35 soles. A la ceremonia de inauguración asistió la presidenta ejecutiva de EsSalud María Elena Aguilar con quien se prevé realizar un convenio para que en la clínica Municipal también pueda funcionar la Unidad Básica de Atención Primaria (UBAP) en Magdalena, o algunos servicios alternos de Essalud.