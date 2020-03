Aldair Rodríguez, delantero de Binacional, no dudó en poner su salario a disposición para que se les pueda pagar a los trabadores del club. Salazar se sumó a las muestras de apoyo frente a la crisis económica que se vive por el Covid-19. “Si es que no habría dinero para poder pagarle a los trabajadores del club que son lo que sacan las cosas adelante y luchan con nosotros todo el año, ahí sí estaría dispuesto que toquen mi sueldo para poder pagarles. El club no está mal económicamente”.