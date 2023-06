Ale Venturo jura que no regresó con el  ‘Gato’

No han regresado. La empresaria Ale Venturo aclaró de una vez por todas cuál es el tipo de relación que tiene con Rodrigo Cuba. La rubia señaló que no ha regresado con el futbolista, pero es él quien tiene intenciones de volver. La empresaria también se despachó contra Gianella Rázuri.

EMPRESARIA SEÑALA QUE AMIGA DE RODRIGO, GIANELLA RÁZURI ES “DE LO PEOR”

En conversaciones con el reportero de Magaly a través de WhatsApp, la amiga de Natalie Vértiz manifestó estar soltera. Asimismo dejó en claro que el que tiene la intención de retomar la relación es Rodrigo.

“Pero yo no he vuelto. Que él esté arrepentido es otra cosa. Solo te digo esto porque seguro sacas esta información, por qué fácil es sacar conclusiones de lo poco que ven o saben”, se lee.

La empresaria también se burló de la explicación que dio Gianella Rázuri sobre por qué Rodrigo Cuba, subió a su departamento la noche del ampay. Como sabemos la modelo manifestó que sólo tomaron una copa de vino y que no pasaron la noche juntos. Ale venturo no tuvo reparos y tildó de lo peor a la ex participante del Miss Perú.

“Mejor sal y di que subieron a jugar monopolio o que le prestó el baño. Esa tipa de lo peor te juro”, agregó.

Para Ale Venturo, Rázuri solo estaría buscando hacerse conocida a costa de Rodrigo Cuba. Según la empresaria, ella tendría conocimiento de cómo sucedieron las cosas realmente, porque el futbolista se lo contó.

“Una cosa es lo que piense yo y otra la que se yo jaja. Aparte ya sabemos que a ella le encanta la cámara y quiso aprovechar el momento”, sentenció la madre de la última hija de Rodrigo Cuba.

Al parecer el futbolista tendrá que hacer varios méritos para logrará que la rubia lo perdone, ya que en ningún momento ella ha negado tajantemente retomar la relación.

Por su parte, la modelo aseguró que no entiende por qué Ale habló de ella, si nunca la mencionó.

“Qué puedo decirle a ella, ni siquiera me he expresado de ella. No sé por qué se expresa de mí. No la conozco y no sé a qué se refiere con ‘limpiadaza’, porque por eso te digo que me lo traduzcas tú (el reportero) porque no lo entiendo. Respeto mucho su opinión como la de todos y me tiene sin cuidado. Limpia no estoy para nada, porque estoy manchada y perjudicada con esta situación”, expresó.