Alejandra Baigorria se la jura a delincuente

Lamentable, a través de las redes sociales, Alejandra Baigorria dio a conocer que su tienda dentro de un conocido centro comercial en el Callao fue asaltada. La “Rubia de Gamarra” publicó las imágenes del delincuente y pidió a sus seguidores que le brinden información para dar con su paradero.

EMPRESARIA MOSTRÓ IMÁGENES DEL SUJETO LLEVÁNDOSE LAS PRENDAS DE SU MARCA DE UNA TIENDA EN EL CALLAO

La chica reality considera que los delincuentes están aprovechando que la policía está enfocada en las manifestaciones, para lograr sus objetivos. “Aprovechándose que la policía está distraída por aquí y por allá en las marchas, y se están robando todo, asaltando a la gente, a las tiendas, pero cayeron en una tienda equivocada, en la mía, robaron mi tienda”, dijo.

En ese sentido, mostró las imágenes del sujeto cometiendo el robo y amenazó con dar con su paradero: “No me voy a quedar callada, porque los videos que yo tengo donde se te ve tu cara, tu cacharro, tu cara de ladrón, tu cara de flojo que en vez de estar trabajando por tu familia, estás robando, vas a ser la vergüenza de tu familia, de la gente que te conoce porque yo te voy a sacar acá, en mis historias”, agregó.

Asimismo aseguró que ella misma iría buscarlo para que le devuelva las prendas que le robó, ya que detrás de todo eso hay mucho esfuerzo de ella y sus trabajadores.

“Detrás de esos jeans hay plata, hay inversión, hay sudor que a mí me costaron y no me lo dieron gratis, y tú no te lo vas a llevar gratis, eso te lo aseguro”.

Debido a esto le pidió a sus seguidores que le brinden cualquier información al respecto para poder dar con su paradero. De ser así les dará una recompensa.