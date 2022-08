Amante extranjera del “Coyote” Rivera  lo deja como mentiroso

El ampay de Julio “Coyote” Rivera ha provocado que todas sus supuestas amantes salgan al frente a destruirlo, primero fue Julia Díaz y ahora una joven venezolana llamada Wilmari Jiménez. Mientras tanto el futbolista Julio Rivera se sigue manteniendo en silencio,

EL EX FUTBOLISTA PODRÍA SER EL PADRE DEL HIJO DE LA JOVEN DE 23 AÑOS

Lamentable situación que tiene que aguantar públicamente su aún esposa Lorena Cardenas, quien señaló que ir está separada del futbolista desde inicios de años, sin embargo, no dudamos que todo esté revuelo mediático le afecte.

El programa de Magaly Medina mostró el testimonio de Wilmari Jiménez quien con pruebas en mano demostró que tuvo una relación de casi tres años con el “Coyote”.

“Me decía que se iba a divorciar de su esposa porque estaba enamorado de mí”, además se mostró muy molesta, al igual que las otras amantes: “Molesta totalmente, porque decía que me amaba ahí, pero se quedó en el karaoke. Me decía que estaba separado y que él vivía en la casa de su mamá”, señaló

La joven en mención también señaló que el ‘Coyote’ sería “buen padre”. Además confesó que el futbolista le pagaba la mensualidad del departamento donde vive, además la venezolana dejó entrever que tendría un hijo con el hermano de Paolo Guerrero, ya que cuando el reportero le preguntó si el ex futbolista era el padre de su hijo, ella dijo lo siguiente: “No te puedo dar detalles de eso”.

Leer también [Aldo y Érika habrían retomado su matrimonio]

Cabe indicar que los testimonios de Julia Díaz y Wilmari Jiménez se da luego de que Julio Rivera fuera ampayado por las cámaras de Magaly Medina cuando se besaba con misteriosa mujer en un karaoke del distrito de Miraflores.