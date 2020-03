Anahí cuadra a usuario en Instagram

Anahí de Cárdenas no se amilana ante el cáncer y lo enfrenta con la fortaleza de una guerrera. Una prueba de ello es la respuesta que le dio a un usuario de las redes sociales quien la acusó de hacer un “show” con el mal que combate todos los días.

A través de un mensaje en directo, un cibernauta le escribió a la Anahí, para pedirle que deje de subir fotos con aparatos o cara de cansada: “Buscas llenar tu necesidad de atención con el victimismo que estas puedan causar. No está bien, en serio, no es necesario”.

Incluso, el propio usuario reveló que no seguía a la actriz, pero que era desagradable verla: “Es desagradable. No te sigo, pero parte de mi círculo al parecer sí lo hace por eso me apareces y ya es bastante cansado! Please deja el show. Ya deja de querer llamar la atención a costa de tu enfermedad”, se lee en los mensajes que fueron enviados varias veces el último viernes.

Tras recibir la dura crítica, la actriz explicó que compartía los detalles de su enfermedad con los peruanos porque era una forma de concientizar y de hacer terapia.

“Yo hablo de mi “enfermedad” porque para mí es una forma de terapia. Hablo de mi enfermedad porque estoy intentando concientizar sobre la prevención. Hablo de mi enfermedad porque quiero desestigmatizar el cáncer. Hablo de mi enfermedad porque es importante para mí. Si no te gusta princesa, ya sabes lo que puedes hacer. Un abrazo y que estés siempre muy bien”, fue la contundente respuesta de la actriz.

Cabe mencionar, que el usuario tuvo que borrar su cuenta de Instagram por todos los insultos que recibió de los fans de Anahí.