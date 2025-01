Andrea Llosa enfrentó a Christian Cueva: “La jalaste de los pelos, yo vi el video”

Andrea Llosa mostró su indignación ante las imágenes que evidencian al futbolista agrediendo físicamente a la madre de sus hijos

La reconocida periodista Andrea Llosa regresa a la pantalla con una nueva temporada de su programa ‘Andrea’, prometiendo capturar la atención de todos con una impactante entrevista al futbolista Christian Cueva.

El episodio, que ya se anticipa como el contenido más visto de la noche, abordará temas personales y polémicos del jugador. Durante la conversación, Andrea Llosa indagará sobre el supuesto romance de Cueva con la cantante de cumbia Pamela Franco, así como sobre los conflictos legales que mantiene con su aún esposa Pamela López.

Como se recuerda, Pamela López acusó públicamente a Christian Cueva de violencia física y psicológica en el programa ‘América Hoy’ en agosto de 2024. Según su testimonio, en dicho año fue víctima de dos episodios violentos por parte del deportista. El primero ocurrió el 1 de febrero en Trujillo, cuando, tras descubrir mensajes entre su esposo y Pamela Franco, una discusión terminó en un acto de agresión en el edificio donde vivían juntos.

López aseguró que el jugador, presuntamente bajo los efectos del alcohol, intentó asfixiarla mientras le tapaba la boca y el cuello. Para sustentar su denuncia, su equipo legal presentó imágenes de cámaras de seguridad que, según afirmaron, corroboran el ataque.

Andrea Llosa a Christian Cueva

Andrea Llosa confrontó a Christian Cueva sobre la denuncia presentada por Pamela López, dejando claro que las pruebas de las agresiones eran contundentes. Durante la entrevista, la periodista expresó su indignación al recordarle al futbolista los episodios ocurridos en Trujillo, dentro del ascensor y en la entrada del edificio donde vivían juntos.

“La has jalado de los pelos, yo he visto el video, te lo muestro. La coges del pelo. Tú me puedes decir lo que te da la gana, pero yo no sé qué habrá pasado en esas cuatro paredes”, afirmó la periodista en el adelanto promocional