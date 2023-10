Andrés Hurtado arremete contra la producción de La Casa de Magaly

Conductor afirma que votaciones para elegir al ganador no son justas

Andrés Hurtado estuvo como invitado en las cabinas de Radiomar y aprovechó para quejarse públicamente contra ATV pues siente que la producción de ‘La Casa de Magaly’, no son justos con su participación y el público no está votando para elegir eventualmente como ganador. El conductor los tildó de ‘improvisados’. “Mi presencia fue corta, pero siento que otros participantes tienen mayor exposición que yo. Todo un juego de improvisación“, sostuvo el artista.

El popular e irreverente ‘Chibolín’, añadió que el reality duró lo impensado y no estuvo en la recta final. “Estuve el tiempo justo y necesario pero me quejé públicamente porque otros participantes tienen mayor tiempo frente a càmaras. No he aparecido en los últimos 12 capítulos entonces no hay equidad a la hora de elegir a un ganador. Reclamo lo que es justo y siento que todos debemos tener la misma oportunidad. Son (producción) muy improvisados“.

Entre broma y broma, el artista señaló que los trabajadores de ATV son unos ¨burros¨. “¿Cómo van a elegir a un ganador si Vanessa (López) y Carlos (Cacho) tienen más votos que yo cuando la gente me quiere. Yo considero que la falta de seriedad en este concurso es un sabotaje. Estoy incómodo porque esta final la pude ganar yo, no hay equidad y es un complot del mismo canal“.

Finalmente el conductor de TV afirma que su molestia se lo ha expresado a la producción de la ‘urraca’ a fin que le brinden las explicaciones del caso y que su presencia no pase al olvido. El conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, estuvo como invitado en el programa Anthony en su salsa en Radiomar: Salsa de hoy, salsa de siempre.