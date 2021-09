Angie Jibaja: Juez dicta medidas de protección a sus hijos

Jean Paul Santa María se habría cansado de los constantes ataques de Angie Jibaja y decidió denunciarla. El esposo de Romina Gachoy entabló una denuncia por violencia psicológica en su agravio y el de sus dos menores hijos, Gia y Janko.

JEAN PAUL DENUNCIÓ A SU EXPAREJA ANTE EL JUZGADO DE LA FAMILIA Y ELLA DICE QUE NO LA CALLARAN

Debido a esta denuncia, el 12° Juzgado de Familia – Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar decidió otorgar medidas de protección a favor de los dos menores. Motivo por el cual la autoridad le ha prohibido una serie de puntos a Angie Jibaja, entre ellos: “publicar, compartir y/o difundir a través de cualquier medio de comunicación incluida redes sociales, conversaciones, fotografías y cualquier otra información que comprenda a sus menores hijos agraviados y/o progenitor de aquellos, bajo expreso apercibimiento de ser denunciada por el Delito de Resistencia o Desobediencia a la Autoridad, en caso de incumplimiento”, se lee en el documento.

Sin embargo, esto parece importarle poco a la “Chica de los tatuajes, ´pues a través de sus redes sociales se mostró bastante indignada con la decisión de la jueza.

“¿Qué clase de justicia es esta? ¿Ahora quieren que me calle? ¿Qué tanto poder tiene Jean Paul? Ya callé muchos años. Porque la ley de Jehova existe… Y si hoy me humilló y no me callo, ¿saben por qué es? Porque estamos en un país de libre expresión, porque desde que sentenciaron a Jean Paul en el 2015, jamás, jamás, los llamó por teléfono en 8 años”, expresó en un inicio.

En esa línea, la modelo crítico que Jean Paul y Romina les haya puesto a conocimiento a sus hijos sobre la serie de publicaciones que realizaba en sus redes sociales.

Yo no voy a callar. Ellos dos están con mis niños y los deben de proteger. No están en edad para que les cuenten todo y los interpongan contigo”, sentenció.