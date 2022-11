Aníbal Torres presentó cuestión de confianza ante el Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentó cuestión de confianza ante el pleno del Congreso, para la aprobación de un proyecto de ley, presentado, que deroga la Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, referidos a los derechos de participación y control ciudadano.

EL PREMIER LLEGÓ DE SORPRESA AL CONGRESO PARA PEDIR LA APROBACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY

“El motivo por el que estoy aquí, acompañado por mi gabinete es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley solicitado hoy día, que deroga la Ley 31399, Ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional (…) que denominaré proyecto de ley anti referéndum respecto de la cual planteo cuestión de confianza“, indicó.

En ese sentido precisó que la ley que solicitan que se derogue es “ordinaria” y no “constitucional”, pues para derogar o modificar la Constitución se debe aprobar “observando el proceso señalado en el artículo 206 de la Constitución”.

“También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional declaró o no constitucional, el hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas”, refirió.

Leer también [Castillo advierte: “Solo padecerá de hambre y de miseria el ocioso”]

Asimismo aseguró que no viene a presentar esta iniciativa con la finalidad de cerrar el Congreso, sino que lo que se pretende establecer es una facultad del pueblo como poder constituyente, “de participar en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano”.