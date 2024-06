Antauro más desatado que nunca

LIDER ETNOCACERISTA TILDA DE ‘ESTÚPIDOS’ A CONGRESISTAS Y ALIENTA GOLPE DE ESTADO CONTRA DINA

Afirma que indultará a Pedro Castillo y que recuperará Arica y Tarapacá para el Perú

El precandidato a las elecciones generales del 2026, Antauro Humala Tasso, no tiene desperdicio. El día de ayer, en entrevista con radio Exitosa, tildó de ‘estúpido’ a los congresistas de la República que pretenden aprobar una ley que prohibiría la postulación de personas con sentencias judiciales por el delito de homicidio a candidatear a la presidencia. De aprobarse en el Pleno del Congreso, el líder etnocacerista no podría postular.

“Todavía no es ley, es una pretensión. Es un deseo de los sectores más reaccionarios de la política peruana y los sectores más estúpidos, porque el Poder Judicial ya dictaminó y yo ya cumplí una sentencia. Además, me parece abusivo que, si un poder del Estado ya ha sancionado, otro (Poder Legislativo) trate de interrumpir“, indicó.

Ante este escenario, el precandidato presidencial dio a conocer que ha presentado un recurso de revisión ante el Poder Judicial a fin de demostrar que en Andahuaylas se produjo un “crimen de Estado”, es decir, que los propios miembros de las FF. AA habrían disparado contra los policías.

Del mismo modo, calificó la Constitución del 93 como ‘papel higiénico’.

Fusilará a Ollanta pero salvará a Castillo

Sobre sus propuestas presidenciales, el líder etnocacerista reiteró su intención de expropiar los canales de televisión de señal abierta y de nacionalizar las empresas mineras. Del mismo modo, indicó que retirará toda inversión chilena en el país; además de reclamar la entrega de las provincias de Arica y Tarapacá. “No creo que haya un militar en el Perú que no arrulle la recuperación de Arica y Tarapacá a menos que sea una pobre m.. ese militar”, precisó. Indicó que realizará una Asamblea Constituyente para formalizar la pena de muerte y fusilar a todos los políticos corruptos, incluido los expresidentes peruanos investigados, como su hermano Ollanta Humala. Sin embargo, ‘salvó’ a Pedro Castillo, Francisco Sagasti, Manuel Merino y Dina Boluarte ya que considera que no están involucrados en procesos de Lava Jato. Es más, indultaría a Castillo Terrones. “Sí porque no es ‘lavajatista’. Dentro de nuestra lógica es coherente. (…) Primero, el nacionalismo siempre ha sido generoso históricamente con el indulto a los izquierdistas. Velasco indultó a Hugo Blanco y Héctor Béjar, (ambos) guerrilleros“, declaró a nuestro medio.

Golpe de Estado contra Dina

Finalmente, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas en tomar las armas y sublevarse ante el gobierno de Dina Boluarte.

“Se la han debido tumbar al toque, pero no hay golpe. Dina Boluarte debería ser desplazada por un golpe de Estado institucional que convoque a elecciones adelantadas de una vez”, increpó Humala, de forma tajante y decidida en su postura.