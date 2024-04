Una casa de apuestas con una gran selección de deportes es 1 Win. Es un sitio internacional que presta sus servicios también en Perú. La plataforma comenzó a operar en 2018. Aquí encontrarás más de 35 disciplinas deportivas y ciber disciplinas, apuestas pre partido y apuestas en vivo.

Los usuarios que prefieren los juegos de azar pueden disfrutar de una enorme selección de entretenimiento. Hay más de 12 000 de ellos. Todos ellos fueron presentados por proveedores de software mundiales, usted obtiene una excelente interfaz, música y acompañamiento gráfico.

El sitio complace a los usuarios con agradables ofertas de bonos inmediatamente después de pasar por el proceso de registro. Después de haber creado una cuenta personal, hecho un depósito, usted puede conseguir un regalo de 500%.

La casa de apuestas 1Win sólo ofrece servicios honestos. El sitio cumple con todas las leyes locales, además, tiene licencias internacionales. Curaçao. El número de este documento es -8048/JAZ2018-040.

Registro en el Sitio

Los usuarios que han entrado en 1Win por primera vez deben pasar por el proceso de registro. Inmediatamente después, se les abrirá un amplio abanico de oportunidades: ofertas de bonos, depositar, retirar dinero, ver retransmisiones, apostar, jugar y mucho más.

1Win ofrece dos formas de registro: registro rápido y registro a través de las redes sociales. Familiaricese con el registro rápido :

Vaya al sitio web oficial de 1Win. Puede utilizar la aplicación móvil o la versión de escritorio; Haga clic en el botón verde “registrarse”; El registro rápido se seleccionará automáticamente. Introduzca su número de teléfono y su dirección de correo electrónico. Crea una contraseña segura; Seleccione la moneda – PEN; Introduzca el código promocional secreto; Lea las normas de la empresa. Estar de acuerdo con ellas; Confirme que su registro está completo. Haga clic en el botón “Registrarse”.

Se convertirá en el propietario de una cuenta personal en 1Win. Inicie sesión y comience su viaje en el mundo de las apuestas.

Bonificaciones y Promociones

1 Win es una casa de apuestas que ofrece un gran número de ofertas promocionales. Aquí encontrarás bonos sin depósito, Cashback, premios especiales, tiradas gratis, rakeback y mucho más.

Encontrará información sobre los bonos más populares del sitio.

Bonificación de bienvenida

El Bono de Bienvenida es una recompensa que está disponible para los usuarios que se registran por primera vez en el sitio. Podrás recibir una recompensa del 500% en tus primeros cuatro depósitos. El importe máximo del regalo es de 3650 PEN.

La recompensa de la bonificación se paga en cuatro etapas:

Primer depósito – 200%;

Segundo depósito – 150%;

Tercer depósito – 100%;

Cuarto depósito – 50%.

Vale la pena recordar que el dinero del bono debe ser apostado. Sólo después serán transferidos a su cuenta personal. Para apostar, elija apuestas regulares con cuotas de 3,0 o superiores. Si gana, recibirá una recompensa adicional del 5%.

Bono Express

Se trata de una oferta de bonificación adecuada para los usuarios a los que les gusta hacer apuestas exprés. Se beneficiará cuando realice entre 5 y 11 eventos con cuotas de 1,3 o superiores. Cuantos más aciertos haya en el cupón, mayor será el porcentaje .

Información sobre la oferta de bono:

Número de partidos en el boleto de apuestas Bonificación, % 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 o más 15

Cashback in casino

This promotion is one of the most popular in 1Win. In order to activate it you need to play slot machines. Every week on Saturday you will receive a refund of lost funds. The amount can be up to 30%.

You will find out how much percent you can get back:

Porcentaje de devolución Una suma de apuestas para 7 días, S/ Devolución máxima, S/ 1% 5,400 60 2% 16,000 220 3% 27,000 270 4% 43,000 430 5% 54,000 810 10% 540,000 1,000 20% 1,000,000 1,600 30% 2,700,000 2,700

Accede a la web oficial, selecciona la sección “promociones y bonos” y activa tus promociones favoritas. Recuerde que todas las bonificaciones deben jugarse. Por lo tanto, antes de activar el bono, lea atentamente los términos y condiciones.

Apuestas deportivas

1Win cuenta con más de 35 disciplinas deportivas y ciber disciplinas. Podrás apostar en la Copa Perú, la Supercopa Perú, la Copa Bicentenario.

Ingresando a la sección “deportes” conocerás los deportes y eventos deportivos más populares.

Fútbol

Para los usuarios que disfrutan del fútbol, se ofrece un gran número de eventos. Aquí encontrará eventos deportivos diarios, más de 1000 mercados de apuestas. Los torneos más populares son:

La Liga;

Serie A;

Bundesliga;

Liga peruana 1;

Liga de Campeones de la UEFA;

Premier Liga inglesa;

Copa Perú;

Copa Libertadores;

la Copa Mundial de la FIFA, entre otros.

Voleibol

Los aficionados al voleibol se sorprenderán por la gran cantidad de eventos deportivos y oportunidades de apuestas a corto y largo plazo. Aquí encontrará al menos 20 mercados de apuestas. Puede apostar al 1 × 2, hándicap, total y mucho más. Los visitantes del sitio eligen con más frecuencia los siguientes partidos:

Juegos Olímpicos;

Campeonatos del Mundo de Voleibol de la FIVB;

Liga de Naciones de Voleibol de la FIVB;

Liga de Campeones de la CEV, y otros.

Tipos de apuestas

1Win tiene tres tipos principales de apuestas. Elijas en función de tu nivel de análisis deportivo. Por el momento encontrará las siguientes opciones en 1 Win:

Habitual – es una apuesta que incluye 1 resultado;

Apuesta exprés – el jugador combina varios mercados de apuestas sobre diferentes eventos y apuestas al mismo tiempo. Para ganar es necesario que todas las apuestas sean correctas;

Combinada – el jugador combina varios mercados de apuestas, incluso si un evento es correcto, el jugador gana. Cuantos más eventos ganadores, más dinero en este obtener en su cuenta personal.

Analice los eventos deportivos, elija opciones exprés o combinadas, gane aún más dinero por 1 Win.

Probabilidades

Cada evento deportivo, mercado de apuestas tiene ciertas probabilidades. Las cuotas son valores numéricos que determinan sus ganancias potenciales.

Actualmente existen las siguientes variantes de cuotas:

Cuotas en directo: se pueden encontrar en las apuestas en directo. Aquí las cuotas cambian constantemente, por lo que el jugador tiene una buena oportunidad de ganar una gran cantidad de dinero por un gasto mínimo;

Cuotas previas al partido. Aquí los analistas del evento deportivo evalúan las estadísticas y los resultados de los equipos. Basándose en esto, proponen las probabilidades. La mayoría de las veces, los valores más bajos se pueden encontrar aquí.

Servicio de Asistencia

Los usuarios que tengan problemas o preguntas pueden ponerse en contacto con el servicio de asistencia. Los especialistas trabajan las 24 horas del día, sin días libres. Puede utilizar los siguientes métodos de comunicación:

Línea directa 8 (800) 301 77-89;

Redes sociales – Facebook, Instagram, Twitter, Telegram;

Correo electrónico ;

Chat en línea.

Actualmente, 1 Win ofrece tres formas de contactar con el servicio de asistencia por correo electrónico. Puedes ponerte en contacto con ella sobre seguridad, pagos y otras cuestiones. Puede encontrar la información de contacto en el sitio web oficial.