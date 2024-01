Asesinan a empresario minero por no pagar rescate de US$ 10 mlls

Su cuerpo fue hallado mutilado en La Libertad

El empresario minero Santos Guillermo Sánchez Vera, que fue secuestrado el pasado jueves 18 de enero mientras se desplazaba por el centro poblado Bello Horizonte, en el distrito de Laredo (Trujillo), fue asesinado mientras su familia sostenía negociaciones por su liberación y su cadáver fue hallado con los dedos mutilados.

Los secuestradores, al momento de raptarlo, mataron a balazos a los dos guardaespaldas que lo acompañaba, quienes responden a las identidades de Edgard Vera Torres y Roger Leonard Paredes Aguilar, cuyos cuerpos fueron abandonados a la altura del km. 152 de la carretera de penetración de la sierra, en el sector de La Arena.

El cadáver del empresario minero, conocido cariñosamente como “Chapana” fue hallado en un descampado en Santiago de Chuco (La Libertad), con signos de haber sido terriblemente torturado, pues tenía su mano derecha mutilada, sin sus dedos, con un letrero colocado encima de su cuerpo por sus asesinos que decía: “Por no pagar completo”.

Según se conoció en fuentes policiales, la familia de Sánchez venía negociando con los plagiarios, consiguiendo que estos rebajen el monto del cupo solicitado de US$ 10 mlls a US$ 4 millones. Sin embargo, a la hora de concretar el pago, la familia solo abonó US 1.5 millones.

Según la Policía Nacional, los secuestradores habrían asesinado a Sánchez Vera, en represalia por no haber pagado la totalmente del momento acordado, lo que Jorexplicaría el texto del cartel dejado en su cuerpo.

“Los Pulpos” o Tren de Aragua

Investigadores de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (DIVINCRI) de Trujillo, en una primera hipótesis, considera que el crimen habría sido ordenado por intereses vinculados a la minería ilegal de Pataz, donde operaba el empresario asesinado, que buscaban sacarlo o detener sus operaciones en esta región.

Pero, los investigadores de la Divincri han adelantado que los asesinos podrían estar vinculados a la organizaciones criminales de ‘Los Pulpos’ y ‘ El tren de Aragua’ que se dedican al sicariato y a la extorsión contra los pequeños, medianos y grandes empresarios que operan en Pataz.