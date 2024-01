Asesinan instructor en su escuela de baile

CRIMINALES LO MANIATARON, CUBRIERON SU CABEZA CON UNA BOLSA Y LE CORTARON LA YUGULAR. SE LLEVARON SU CELULAR

El profesor de baile, John Jairo Villavicencio Milán, de 30 años de edad, fue asesinado en el interior de su escuela de baile donde, al parecer, tres sujetos, entre ellos algún amigo, lo citaron para luego asesinarlo y llevarse su celular, en el distrito de Chorrillos.

Fue la pareja de la víctima quien acudió al local de la cuadra seis de la avenida Julio Calero, alarmado porque John Villavicencio no respondía las llamadas y le avisaron que no había acudido a una reunión en el distrito de Villa El Salvador.

El joven encontró la puerta del local abierta y al entrar se dio con la sorpresa que el cuerpo del profesor de baile se encontraba en el piso, estaba maniatado y en medio de un charco de sangre. Desesperado el muchacho salió del lugar y acudió a la policía para alertar del hallazgo.

Los agentes que indagan homicidios y de Criminalística acudieron confirmando que el occiso estaba golpeado, lo habían maniatado, luego le colocaron la bolsa en la cabeza para después cortarle la yugular. El o los asesinos se apoderaron del Iphone del occiso, así como de otros objetos de valor, para luego huir.

Según las primeras pesquisas habrían actuado tres personas, ya que el coreógrafo se habría defendido porque fue atacado a traición, luego lo inmovilizaron para asesinarlo.

Su padre, Carlos Villavicencio, dijo que a su hijo lo envidiaban mucho y hasta tuvo problemas ya que había personas que lo amenazaban porque le decían que acaparaba a muchas alumnas en su escuela de baile.

Para el atribulado papá, su hijo fue víctima de alguna persona conocida ya que recibió una llamada a las diez de la mañana y salió a las once para la escuela porque le dijo a su mamá que primero iba al local y de allí se pasaba a Villa El Salvador. “El no hubiera ido a la cita si es que no era una persona desconocida, quien lo ha matado debió conocerlo porque fue confiado”, dijo.