Asesinaron a 20 personas en menos de 14 horas en El Salvador

El Salvador está desangrándose. La ola de crímenes está aumentando y en un solo día registraron unos 20 asesinatos en su territorio de poco más de seis millones de habitantes. Una de las medidas del Gobierno fue desplegar a sus policías y militares en distintas zonas para brindar seguridad a la población.

LAS AUTORIDADES SOSPECHAN QUE LOS MARA SALVATRUCHA O BARRIO 18 ESTÁN DETRÁS DE TODOS LOS CRÍMENES POR DELITOS COMO EXTORSIÓN Y AJUSTE DE CUENTAS

La escalofriante cifra se contabilizó el 10 de noviembre y el jefe de Estado, Nayib Bukele, ejecutó su Plan de Control Territorial para recorrer los distintos puntos críticos. Así lo confirmó el mandatario mediante su página de Facebook, publicación que alcanzó las 116 mil reacciones y más de siete mil comentarios.

Uno de los últimos crímenes se reportó en una colonia este del municipio Soyapango. Las víctimas “eran miembros activos de la pandilla (barrio) 18S (sureños)”, según los oficiales, pese a que no brindaron más detalles de ambas muertes, se presume que habrían sido atacados a balazos por robo o rivales.

Afortunadamente, las acciones tuvieron resultados y no reportaron homicidios en 40 horas consecutivas. Sin embargo, los ciudadanos no descartan que los asesinatos y delitos vuelvan a reinar con la retirada de los agentes del orden, ellos no quieren volver a vivir atemorizados como cada año por los bandidos.

“Luego de 3 días de violencia, que nos recordaron lo que era normal en nuestro país hasta hace un par de años, hemos recuperado la relativa tranquilidad que habíamos logrado en este Gobierno.Gracias a Dios”, escribió Bukele con el objetivo de brindar esa tranquilidad a su población que tanto lo necesita.

Los criminales serían pandilleros

No es secreto que las pandillas de los Mara Salvatrucha, Barrio 18 y demás son las que ocasionan más problemas en el país centroamericano. Tendrían unos 70 mil miembros en toda la nación, más 17 mil en prisión, y se dedican a extorsionar, comercializar drogas, asesinar, entre otras actividades ilegales.

Son consideradas como un fenómeno heredado de la guerra civil (1980-1992) y que se expandieron con la deportación de delincuentes de los Estados Unidos. Asimismo, resistieron los distintos planes de seguridad de encarcelamientos masivos, intervenciones directas y diálogos de los últimos cuatro gobiernos.

Por su parte, los Mara Salvatrucha nacieron en Los Ángeles, Norteamérica, pero se expandieron a distintos países como Canadá, México, Italia, Portugal y España. Son uno de los grupos más peligrosos del mundo y sus integrantes suelen tatuarse en zonas poco comunes del cuerpo y rasurarse la cabeza.

El Barrio 18 también se originó en el mismo estado que los primeros, es una pandilla internacional conformada entre 30 mil y 50 mil miembros y tienen una alianza con la mafia mexicana. Son considerados como una de las pandillas callejeras más violentas que cometen todo tipo de actividades delictivas.

De acuerdo a las estadísticas oficiales, El Salvador terminó el año pasado con unos 1 322 homicidios, lo que deja un promedio de 20 muertos por cada 100 mil habitantes. La cifra es mucho menos a comparación con los 2 398 registrados en 2019 y es la más baja desde el fin de la guerra civil en 1992.

El presidente confía en su trabajo

Mediante su cuenta de Facebook, red social que utiliza el presidente Nayib con frecuencia, se mostró esperanzado en recobrar la tranquilidad en El Salvador. Arrestaron a más de 300 personas y se les encontró gran cantidad de armas, diversas sustancias ilícitas, como drogas, y les decomisaron sus celulares.

“Algunos no logran dimensionar que los 3 días de violencia que tuvimos, fueron exactamente como 3 días normales hasta hace poco. ‘Días normales’ que nos tocó soportar durante más de 40 años. No sé cómo lo aguantamos. Y es que es hasta ahora,3 días de violencia nos parecen desbordados”, sostuvo.

En caso de presentarse más actos de violencia con crímenes, el Gobierno seguirá desplegando a sus agentes del orden para reestablecer el orden público y resguardar la integridad de la ciudadanía que, por ahora, vive unos días tranquilos.