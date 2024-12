Así se elegirá a los senadores y diputados en las Elecciones 2026

EL PLENO DEL CONGRESO LO APROBÓ ESTA SEMANA EN LO QUE MARCA EL RETORNO DEL SISTEMA BICAMERAL EN EL PERÚ

El Pleno del Congreso aprobó esta semana un dictamen que establece cómo se elegirá a los senadores y diputados a partir de las Elecciones Generales 2026, con el retorno del sistema bicameral en el Perú.

La iniciativa también señala aspectos claves como las nuevas condiciones para que un partido político pierda su inscripción, requisitos para ser miembros del futuro Parlamento, entre otros puntos.

De acuerdo al Reglamento del Congreso el texto debe ser votado dos veces o haber sido exonerado de la segunda votación. Al no haberse decidido por la exoneración, los legisladores deberán votar nuevamente en los próximos 7 días para ratificar este sistema de elección.

Es preciso señalar que el proyecto propone cambios a la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Elecciones de representantes ante el Parlamento Andino.

60 senadores y 130 diputados

¿Cómo elegiremos a los próximos senadores y diputados? A continuación, la propuesta que se aplicará en los próximos comicios.

El próximo Congreso estará conformado por, como mínimo, 60 senadores y 130 diputados, autoridades que serán elegidas en las Elecciones 2026. La cantidad de miembros se incrementará no de inmediato, sino «conforme al incremento poblacional», de acuerdo con lo que señala la propuesta.

¿Quiénes pueden ser senadores o diputados?

En el caso de un senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años al momento de la postulación (excepto quienes ya hayan sido congresistas o diputados, ellos sí pueden ser senadores con menos de 45 años), gozar del derecho de sufragio y estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Para postular a diputado se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años al momento de la postulación, gozar del derecho de sufragio y estar inscrito en el Reniec.

¿Cómo se organizarán las bancadas?

La propuesta indica que, para que un partido político tenga acceso a la distribución de escaños, debe cumplir dos condiciones. La organización política debe haber alcanzado al menos el 5% del número legal de miembros (en la Cámara de Diputados o en el Senado) y el 5% de votos válidos a nivel nacional en la respectiva instancia.

Es decir, para lograr una bancada en el Senado, por ejemplo, un partido político debería haber ganado y posicionado, como mínimo, a tres senadores en el balotaje final y, a su vez, haber obtenido el 5% de los votos válidos de los senadores.

En el caso de diputados, la organización política deberá haber logrado que resulten electas 7 de sus candidatos a diputados y, al mismo tiempo, haber logrado el 5% de los votos válidos para los diputados. Solo si se cumplen ambos requisitos el partido podrá acceder a la distribución de escaños.

Si un partido político obtuviera 7 escaños, en cualquiera cámara, pero solo el 4% de votos en dicha instancia, no entraría al Congreso de la República.

¿Cómo escogeremos a los senadores y diputados?

La elección de diputados se realizará bajo el mismo sistema en que los peruanos han elegido a los congresistas en comicios generales de los últimos años.

A nivel normativo, esta elección se realiza con la aplicación del distrito múltiple. ¿Qué quiere decir este término? En palabras sencillas, bajo este sistema, el Perú se divide en 27 territorios electorales, que incluyen a cada departamento del país (24), el Callao, Lima Provincias y Peruanos en el Exterior; y cada uno de estos territorios elige a un terminado número de representantes.

Bajo este sistema, en comicios pasados, por ejemplo, han resultado electos 33 legisladores por Lima; 1 por Madre de Dios; 5 por Puno, entre otros.

En el caso del Senado, al menos 30 de ellos serán elegidos también bajo el sistema del distrito múltiple, es decir, uno por cada territorio electoral en el Perú (descrito anteriormente). Sin embargo, solo en este caso, la propuesta establece que Lima Metropolitana elegirá a 4 senadores directos.

¿Qué pasará con los partidos que no logren bancadas?

La propuesta contempla que si un partido político no logra acceder a la distribución de escaños, es decir, que no tenga bancada, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, pierde su inscripción. Es decir, no lograr esta condición es causal para que se proceda con la cancelación de su registro ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).