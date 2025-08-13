Asu2025: Renzo Fukudo da oro a Perú y la esgrima suma dos bronces, Adriano Viale brilla en Bagminton

El Team Perú vivió una jornada histórica en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, marcada por la garra, el talento y la pasión de sus jóvenes atletas.

La gran estrella del día fue Renzo Fukuda, quien con una actuación impecable en florete individual masculino conquistó la medalla de oro, coronándose campeón panamericano junior y regalando al país un triunfo que quedará en la memoria. “Gracias al COP por apoyar al deportista. Estoy muy orgulloso de lograr esta medalla de oro”, expresó Fukuda entre aplausos y emoción.

La esgrima peruana no se detuvo allí. María Karina Galindo alcanzó el bronce en sable individual femenino, y Lukas Eichhorn hizo lo propio en sable individual masculino, completando una cosecha de tres medallas en un solo día para esta disciplina.

Fuera de la pista, Adriano Viale sumó otro motivo de orgullo para el país al obtener el bronce en bádminton individual masculino, tras quedar entre los cuatro mejores de la competencia.

Con estos resultados, Perú ya acumula ocho medallas en Asunción 2025 y reafirma que su reserva deportiva avanza con paso firme hacia Lima 2027.

Medallero peruano – Juegos Panamericanos Junior ASU2025

Oro

Renzo Fukuda – Esgrima, florete individual masculino (12 de agosto)

Plata

2. Valentina Porcella – Tiro deportivo, escopeta fosa (11 de agosto)

Bronce

3. Driulys Rivas – Judo, categoría 52 kg (10 de agosto)

4. Lukas Eichhorn – Esgrima, sable individual masculino (10 de agosto)

5. Yasmin Silva – Natación, 200 mts mariposa (10 de agosto)

6. Diego Balbi – Natación, 100 mts mariposa (11 de agosto)

7. María Karina Galindo – Esgrima, sable individual femenino (12 de agosto)

8. Adriano Viale – Bádminton, individual masculino (12 de agosto)

Perú sigue brillando en Asunción, con Renzo Fukuda liderando la cosecha y un equipo que demuestra que el futuro del deporte nacional está en excelentes manos.