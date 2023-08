Ate: alcalde Franco Vidal prioriza más de 30 obras en pueblos olvidados del distrito

Municipalidad de Ate realiza inversión de más de 25 millones de soles en construcción de pistas, veredas, pasajes peatonales, escaleras, muros de contención, parques y otros proyectos.

Luego de largos años de espera se hará realidad alrededor de 31 obras en las 7 zonas que comprende el distrito de Ate, donde el alcalde más joven, Franco Vidal Morales, dio inicio a la construcción de nuevas pistas, veredas, bermas y muros de contención en pueblos que fueron olvidados por las gestiones pasadas.

En las últimas semanas, la primera autoridad de Ate, dio inicio a la construcción de pistas y veredas en el Jr. Buenos Amigos, Calle Camilo Dongo y Dongo del Pueblo Antiguo de Ate, y en las calles A, B y C de la Asociación de Propietarios Nuevo Sol, obras esperadas por los vecinos por más de 25 años y se hace realidad gracias a la Nueva Gestión Municipal Abierta para Todos.

“Estamos trabajando de manera silenciosa, hay un paquete de obras que se van a ejecutar este año, con la construcción de pistas y veredas se valorizan sus viviendas, estamos atendiendo a aquellos pueblos más olvidados y esto lo vamos a replicar en todo el distrito”, resaltó Franco Vidal.

Asimismo, en las partes altas de Horacio Zevallos, se colocó la primera piedra para la construcción de pistas, veredas y pasajes peatonales en el pasaje 1 y calle 2 de los asentamientos humanos Nueva Juventud, César Vallejo, Los Jardines del Sector C, Los Eucaliptos, Las Laderas, y en 15 de Junio. Luego se dio inicio a la construcción del mejoramiento de veredas y bermas en el AA.HH. César Vallejo, zona 4 de Ate.

“Veo la imperiosa necesidad de los vecinos de los pueblos circundantes de Horacio Zevallos y en mi primer año de gobierno los estamos atendiendo, quiero trabajar con hechos y no palabras y esto lo vamos a replicar en todo el distrito” replicó el alcalde de Ate.

De la misma manera, a favor de crear servicios de protección frente a deslizamientos en la zona “J” de Huaycán, el burgomaestre priorizó la construcción de muros de contención en la UCV 143 Ampliación B, Asociación Bio Huerto El Paraíso y en la UCV 153 D La Ponderosa, estas obras estarán listas en un plazo de 120 días calendarios y mejorará la calidad de vida de 15 mil pobladores.

“Ahora me he comprometido apoyar a las zonas altas de todo el distrito de Ate, razón por la cual me llaman el alcalde de los cerros. Sé que los vecinos, necesitan acceder a los servicios básicos, por ello estamos trabajando en el levantamiento de las observaciones y aquí los muros de contención son importantes”, señaló el alcalde Franco Vidal.

A la fecha, esta gestión edil tiene planificado la construcción de un Centro Cultural Municipal en la Cooperación de Vivienda 27 de Abril, escaleras en la Asociación de Vivienda en Hijos de Amauta, el parque N°2 en la zona “k” de Huaycán, el mejoramiento del campo deportivo en la Asociación de Propietarios San Gregorio, entre otros grandes proyectos de inversión pública.

Por otro lado, Franco Vidal, anunció que a través de la Municipalidad de Ate se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Gobierno Regional Metropolitano de Lima, para la creación de pistas y veredas en la Urbanización Valdiviezo, Cooperación de Vivienda Ramiro Prialé y en el Programa de Vivienda Andrés Avelino Cáceres con una inversión de aproximadamente de 15 millones de soles.