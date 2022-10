Banda K-pop BTS dejará los escenarios para ir al servicio militar

BTS. El anuncio pone fin a años de debate sobre si los miembros de la banda de chicos más grande del mundo podían librarse de cumplir con este deber.

ESPERAN RETOMAR SU CARRERA MUSICAL EN EL 2025, NI BIEN CUMPLAN CON SU TAREA EN COREA DEL SUR

La ley en Corea del Sur establece que todos los hombres entre 18 y 28 años deben enlistarse para cumplir con el servicio militar obligatorio, cuya duración es de entre 18 y 21 meses.

En el pasado, algunos ciudadanos destacados, incluyendo deportistas olímpicos o artistas premiados, han sido exentos o se les ha permitido realizar un servicio público alternativo. Ese ha sido el caso de Son Heung-min, jugador del equipo de fútbol Tottenham; y del músico Seong-jin Cho, quien fue el primer coreano en ganar la competencia internacional de piano Chopin.

En el caso de los miembros de BTS, se les ha permitido postergar el inicio del servicio militar hasta cumplir los 30 años. El mayor de ellos, Jin, tiene en la actualidad 29 años de edad.

Él comenzará los preparativos será el primero en unirse al ejército. Se prevé que el resto de los miembros -el menor tiene 24 años de edad- se vayan sumando progresivamente.

Previamente, en 2020, la banda había logrado una postergación cuando el Parlamento surcoreano aprobó una ley que permitía a los miembros de BTS postergar el cumplimiento de este deber hasta que cumplieran 30 años.

Corea del Sur mantiene el servicio militar obligatorio en vigencia debido a que el país sigue técnicamente en guerra con Corea del Norte, su vecino dotado de armas nucleares

¿Reencuentro en 2025?

El anuncio de BTS se produce solo unos meses después de que la banda informara que se tomaría un descanso, y algunos miembros buscarían proyectos individuales.

El grupo de K-pop ha sido el artista más vendido del mundo durante los últimos dos años, conocido por éxitos pegadizos y optimistas como Dynamite y Butter. También han sido elogiados por su defensa de la salud mental de los jóvenes.

Considerados por muchos surcoreanos como parte del patrimonio nacional, algunos legisladores sugirieron que a la banda se le podría otorgar una exención para que pudieran seguir actuando.

Sin embargo, el comunicado de los representantes de la banda indica que los músicos están contentos de cumplir con su deber y que Jin, que originalmente había solicitado que se retrasara la fecha de inicio de su servicio, había cancelado esa petición.

El anuncio sugiere que la banda probablemente no volverá a estar junta durante al menos un par de años.

“Tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor de 2025, luego de su compromiso con el servicio”, dijo la compañía que gestiona la banda en un comunicado.

Al discutir las perspectivas de la banda en agosto, el ministro de defensa de Corea del Sur, Lee Jong-sup, sugirió que el grupo aún podría actuar mientras cumple con el servicio militar.

“Habría una manera de darles la oportunidad de practicar y actuar juntos”, dijo.

Cabe indicar que la Banda ha ganado 12 Billboard Music Awards.

Armys expresan su tristeza en redes sociales

Las seguidoras de la banda BTS, conocidas como Armys usaron las redes sociales para expresar su pena por el retiro de la banda y rápidamente el nombre de la agrupación es tendencia mundial. En Twitter, las Armys han dejado algunos mensajes de despedida a su boy band preferido.

“Esto no es un adiós, sino una hasta pronto. Mientras estén cumpliendo su servicio militar, espero se mantengan saludables… Porque aquí Army no nos moveremos y esperaremos su regreso, también apoyando sus trabajos individuales. Nos vemos en unos años. 25 BTS”, dice una usuaria de Twitter.

“Hoy y siempre, no importa los años que pasen, estaremos aquí esperando por ellos y apoyándolos. We love you. BTS”, “Estaré eternamente junto BTS no importa que, es una promesa y mi amor por ellos siempre permanecerá, todos somos a prueba de balas. Army love BTS”, escribieron las fanáticas en dicha red social.

“Con ustedes hasta el final, siempre estaré para apoyarlos en cada decisión que tomen. Son mi rayito de luz y son muy importantes para mí. El tiempo pasa volando y nunca lo olviden”, expresaron las armys.