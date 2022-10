Beder Camacho “Si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos”

Beder Camacho, exsubsecretario general de Palacio de Gobierno, denunció haber recibido amenazas contra su vida en los últimos días, los cuales atribuyó a la organización criminal que está siendo investigada por el Ministerio Público.

BEDER CAMACHO DENUNCIA SER AMENAZADO DE MUERTE POR ORGANIZACIÓN CRIMINAL QUE ESTÁ SIENDO INVESTIGADA

“Como cualquier ciudadano de a pie, no tengo seguridad ni nada porque yo he recibido amenazas la semana pasada. Recibí una llamada amenazante pero son cosas que no se sabe de dónde vienen”, declaró.

“Si me pasa algo, ya ustedes sabrán de dónde viene esa amenaza o de dónde salió ese atentado [¿A quién responsabiliza?] Hago responsable a los miembros de la organización que están investigando sobre estas amenazas que he recibido”, agregó.

Beder Camacho aseguró que si le ocurre algo, tiene grabado un video donde detalla toda su versión que saldrá a la luz. Por esto también, pidió garantías para su vida a la fiscalía y al Ministerio del Interior.

“Que me brinden las garantías para mi familia, pero si creen que matando a Beder Camacho van a callar esto, digo públicamente que tengo grabado un video donde estoy contando mi verdad. Voy a seguir contando mi verdad pero también he hecho una protección. Si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos”, señaló.

Leer también [Fiscal pedirá subir a S/ 100 mil la caución a la primera dama]

El exfuncionario evitó dar detalles sobre la información que han dado colaboradores eficaces que lo implican en supuestos intentos de darle asilo político en Venezuela o México a favor de Bruno Pacheco. Camacho se excusó asegurando que todo es parte de una investigación reservada.