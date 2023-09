Benavides niega conocer a  Eyal Berkover

El humorista Alfredo Benavides decidió presentarse en el programa de Magaly Medina para hablar de la denuncia que hizo contra Eyal Berkover por difamación al asegurar que sería un pedófilo y que metería a menores de edad a discotecas.

ASEGURA QUE NUNCA HA COMPARTIDO CON MODELO ISRAELÍ QUE LO TILDA DE PEDÓFILO Y QUE NUNCA SE HA PELEADO CON ÉL

El popular “Niño Alfredito” aseguró que no conoce de nada al modelo, y no entiende porque lo acusa de delitos tan graves.

“Yo al señor no lo conozco, nunca en mi vida he compartido con él, jamás. Yo nunca he celebrado mi cumpleaños o ido a un evento donde haya estado él, nunca me he peleado con él”.

En esa línea, Alfredo reafirmó que ya demandó al modelo y que no piensa amilanarse y la demanda llegará hasta Israel.

“Yo no voy a entrar en un pin pon con nadie. Nunca me he peleado con él, yo ya lo he dejado todo en la parte legal. Ya está demandado, el tema llegará hasta Israel. Yo le daré la vuelta a la página hasta que eso se esclarezca, seguiré viviendo mi vida tal cual, porque el tema legal ya está en marcha”, sentenció notoriamente indignado por lo sucedido.

Por otro lado, el humorista, fue captado en el circo con Fiorella Retiz, incluso estaba su hijo y la mamá de la ex reportera. Alfredo manifestó que sólo sería su amiga y que es una mujer muy guapa.

“La vi a los 18 años en Panamericana, después ya no la volví a ver. Yo soy sincero, tengo 50 años, en cualquier momento me puedo morir”, expresó señalando que le gusta “La Robotina” y Fiorella Retiz.