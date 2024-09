Bolivianos ya no quieren su moneda y prefieren los soles

INESTABILIDAD ECONÓMICA DEL VECINO PAÍS IMPACTA PROFUNDAMENTE EN NUESTRAS ZONAS FRONTERIZAS

Expertos advierten sobre la posibilidad de que más de un millón de bolivianos emigren hacia nuestro país

La crisis económica que atraviesa Bolivia ha impactado profundamente en las zonas fronterizas, especialmente en Desaguadero, donde los comerciantes bolivianos han comenzado a preferir el sol peruano sobre su propia moneda, el peso boliviano.

La creciente devaluación del peso, junto con la escasez de dólares, ha llevado a que el tipo de cambio en la frontera sitúe al sol en 2,70 bolivianos, consolidándose como una divisa más estable para las transacciones diarias.

“Los bolivianos ya no quieren su plata, prefieren soles porque el boliviano está muy desvalorizado”, comentó una comerciante, reflejando un sentir generalizado en la frontera. Este fenómeno afecta no solo a los comerciantes bolivianos, sino también a los peruanos que operan en la zona. “El sol está estabilizado, pero nuestros hermanos bolivianos no están comprando como antes, la devaluación les afecta”, agregó un vendedor peruano.

La dificultad para obtener soles y dólares en Bolivia, exacerbada por la inestabilidad política y económica, ha intensificado esta problemática. En muchos casos, los ciudadanos bolivianos enfrentan grandes dificultades para cambiar su moneda tanto dentro como fuera del país, afectando sus actividades comerciales y su acceso a productos básicos.

Ante este contexto, expertos advierten sobre la posibilidad de que más de un millón de bolivianos emigren hacia Perú en busca de una economía más estable, una situación que recuerda lo sucedido en Venezuela. La falta de dólares, la crisis energética y la escasez de combustibles están empujando a Bolivia hacia un colapso económico, lo que podría desencadenar una salida masiva de ciudadanos en los próximos años.