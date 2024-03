Boluarte: le mandaban hacer ropa y ahora tiene un Rolex

EX COLABORADA CUENTA DETALLES SOBRE AUTERIDAD DE ANTAÑO DE LA AHORA COLECCIONISTA DE RELOJES DE LUJO

Electa vicepresidenta en el 2021, ya recibía costosos regalos como perfumes, sombreros, etc.

Antes de ser presidenta, Dina Boluarte no tenía ni para comprarse un par de blusas decentes y ahora se luce con un Rolex de 18 mil dólares.

De esta manera se refirió Maritza Sánchez a la situación que presentó la actual presidenta de la República durante la campaña presidencial del 2021.

Sánchez fue una colaborada que tuvo la jefa de Estado en las elecciones generales y presidenciales de Perú Libre. En esa época, Sánchez fungía de fiel escudera de la actual mandataria; sin embargo, hoy se nota decepcionada. Incluso, dio algunos detalles pocos conocidos de Boluarte Zegarra que dista mucho de la que ahora luce joyas lujosas.

Con una mano atrás y adelante

Sánchez se cuestiona sobre el poder adquisitivo que ahora parece manejar su antigua compañera, cuando durante las pasadas elecciones se le tuvo que mandar a hacer hasta la ropa porque no tenía para las presentaciones en mítines o entrevistas.

“Henry Shimabukuro (empresario peruano y mecenas de PL) donó un dinero para mandar a hacerle vestimentas a Dina Boluarte”, reveló la ciudadana ante la consulta de cómo la (ahora) presidenta recibía colectas de aportantes para poder cambiar de ropa en los eventos.

“Durante la campaña (por la vicepresidencia en 2021), (Dina Boluarte) no usó ningún reloj o pulsera, pero sí consultaba por marcas. Una vez manifestó que estaba acostumbrándose al carro de Henry Shimabukuro, ya manifestaba una inclinación a las cosas materiales, pero ella no tenía puesto nada. No tenía puesto ni una sortija”, dijo.

Sí recibió regalos

Un detalla que llama la atención fue que, según la excolaboradora de campaña de Perú Libre, a la excandidata a vicepresidenta de la nación “le regalaban perfumes y cosas muy finas como sombreros de vestir. Yo no estaba de acuerdo, pero ¿qué podía decir yo?”, dijo para Exitosa Noticias.

De esta manera se confirma que Dina Boluarte sí recibió obsequios de parte de empresarios o personalidades cuando aún era vicepresidenta.

Uno de los regalos más llamativos fue un poncho de baby Alpaca (cuyo costo bordea los 500 soles mínimo) regalo de un empresario identificado como Carlo Magno, según versión de Sánchez, quien mostró unos chats de WhatsApp sobre ello.

“-Maritza: Hay un señor trayendo este regalo

-Bolaurte: ‘Que vaya a la casa’.

-Maritza: Ya está el señor yendo a su casa con el regalo”.

Esos mensajes fueron escritos del 25 de julio y el 2 de agosto. Incluso la prenda fue usada por la mandataria durante la transferencia de gobierno.