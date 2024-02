Boluarte no ‘chambea’ en Palacio de Gobierno

SEGÚN INFORME, ES LA PRESIDENTA CON MAS LEYES SIN REGLAMENTAR

Su deber es darle regulación a autógrafas, según art. 118 de la Constitución. Por eso, estaría cometiendo infracción constitucional.

Dina Boluarte Zegarra se ha encargado de negar ante la Fiscalía una responsabilidad por las muertes de las protestas del 2023, a pesar de su condición de jefa máxima de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ahora parece que esa postura también se direcciona a sus deberes como mandataria que, entre otras tantas que señala la Constitución Política del Perú, se encuentra la reglamentación de leyes aprobados.

De acuerdo a un informe de Infobae, la mandataria tiene la triste estadística de ser la autoridad de Estado peruano con el mayor número de leyes sin reglamentar de los últimos 8 años. Son en total 80 autógrafas que en la actualidad no cuentan con su reglamento respectivo, siendo 33 la cifra que le corresponde a la actual gestión de Boluarte Zegarra.

El artículo 118 de la Constitución señala expresamente que el Presidente de la República tiene como funciones “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones”.

Infracción constitucional

El estudio recoge el análisis de los constitucionalistas Christian Guzmán y Hugo Mendoza. Ambos consideran que Dina Boluarte estaría cometiendo una infracción constitucional por no cumplir con sus deberes respectivos. Asimismo, dicha falta también las tendría sus Ministros quienes deberían hacerles seguimiento a estas leyes que, muchos de ellos, involucran a sus sectores. Esto daría fe de la ineficiencia de sus funcionarios.

Ambos letrados afirman que la falta de regulación en las leyes aprobadas tiene un impacto negativo para la ciudadanía puesto que, al no haber reglamentación, dichas normas no pueden entrar en vigencia.

Leyes para el pueblo

Algunas de las leyes sin reglamento que Dina Boluarte aún no se anima (o no quiere) a entregar es, por ejemplo, la que promueve la descontaminación ambiental y que restablece el retiro del cableado aéreo en desuso. Su plazo venció el pasado 25 de enero.

Otra es la nueva ley del Trabajador Porteador. Su fecha de reglamentación caducó el 12 de febrero.

La ley que fortalece la atención de personas adultas mayores con discapacidad en situación de desprotección familiar. Venció el pasado 10 de agosto del 2023, entre otros.