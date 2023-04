Breve historia de los clásicos juegos de casino

Los clásicos habitan todos los casinos del mundo, ya sean los físicos o los virtuales como bumbet, algunos juegos resultan infaltables para los jugadores como el Blackjack, La Ruleta, o las Máquinas Tragamonedas. Todos ellos pertenecen al selecto grupo de juegos de azar a los que todos quieren jugar para divertirse haciendo dinero o para simplemente pasar el rato, por lo que son determinantes e indispensables para cualquier casino y sus jugadores. Por lo que en este artículo te traemos un breve resumen de la larga historia de cada uno de ellos.

La Ruleta y un accidente que la trajo al mundo

Por más increíble que parezca la Ruleta no fue algo premeditado que fue creado por una proyección y una gran idea llevada a cabo a la perfección, sino que surgió por un error científico que terminó por ser un acierto enorme. Blaise Pascal era un respetado científico que quería crear una rueda de movimiento continuo sin la necesidad de que una fuerza externa así lo mantenga, por aquel entonces no se creía imposible y Pascal decidió intentarlo. Sus resultados no fueron los esperados, en cambio, creó la Ruleta casi tal cual como la conocemos hoy en día en el siglo XVII, sufriendo muy pocas modificaciones desde que Pascal la dio a conocer al mundo.

Las Máquinas Tragamonedas y el mayor éxito de la historia

Si hablamos de visión en un comerciante debemos conocer siempre la historia de las Máquinas Tragamonedas. Estas fueron creadas por un hombre en San Francisco a finales de la década de 1890, quien quería atraer a más y nuevos clientes a su negocio de bebidas y gaseosas por lo que creó un juego para que sus clientes se sientan atraídos pero resultó ser nada menos que el mejor juego de casino de toda la historia. Ningún otro juego de casino o de azar tuvo tanta repercusión o tanto éxito como las tragamonedas, es el que tiene más jugadores, reparte más premios cada año y mueve mayor cantidad de dinero que el resto de juegos de azar.

El Blackjack y su vasta historia

El Blackjack no se queda atrás comparado a los éxitos que tuvieron la Ruleta y las Tragamonedas, es el juego de cartas más jugado de la historia visto superado únicamente por el éxito actual del Poker, pero si hablamos del juegos de cartas por excelencia, ese es el Blackjack. Se cree que el Blackjack nace de una adaptación en el siglo XVII de un juego francés muy parecido en donde las reglas eran bastante similares a lo que hoy conocemos como Blackjack. Su lanzamiento al mundo como lo jugamos hoy en día surgió gracias a su llegada a Estados Unidos, en donde adoptaron la versión francesa y la modificaron para que sea más amigable a la costumbre que tenían en los puertos y bares de la costa este donde llegaban los barcos de Europa y su forma de matar el tiempo era jugar a las cartas durante largas horas.