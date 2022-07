Brunella dice que ir a Tailandia es barato y Susy Díaz la trolea

Nuevamente agarraron de punto a Brunella Horna en “América Hoy”. Resulta que al igual que Melissa Klug, Susy Díaz dejó entrever que a la empresaria le gustarían los hombres con dinero.

EXVEDETTE RESALTÓ QUE LA MODELO NO GASTA EN SUS VIAJES SINO SU NOVIO

El programa compartió una nota del viaje de Flavia Laos y Austin Palao en Tailanda. Al respecto, Brunella Horna reconoció que también había ido a este destino.

“No he ido a Maldivas, pero sí a Tailandia. Me quedé dos semanas, no pueden ser cinco días, tienen que ser dos semanas para disfrutar”, expresó. Según la rubia el viaje a este destino es relativamente económico. “En Tailandia el pasaje es carísimo, pero quedarse es barato”, señaló, sin imaginar lo que Susy Díaz diría.

La ex vedette manifestó que Brunella siempre viajaría invitada por su pareja, por lo que no sabría cuánto es que se gasta. “Será barato porque tú no pagas”, dijo la rubia troléandola.

Al escuchar esto, Brunella Horna no se quedó callada y se la devolvió con todo a Susy Díaz, recordándole su romance con Walter Obregón. “A Walter tú le pagabas”, señaló.

Leer también [La agrupación de folclore argentino ‘Los Nocheros’ confirman concierto en Perú]

Asimismo, en otro momento del programa, la joven empresaria negó que su pareja, Richard Acuña sea una persona millonaria, señalando que el que tiene plata es su suegro y ni ellos.

“Millonaria y plata como cancha es mi suegro, por favor, quítense esa idea. Nosotros no, los dos trabajamos muchísimo y tenemos nuestros ahorros, pero recién estamos viendo el presupuesto”, puntualizó.