Brunella reveló entre lágrimas que estuvo a punto de abortar

Luego de haber desaparecido de la televisión en medio de las denuncias de la ex pareja de su esposo, Richard Acuña, Brunella Horna reapareció en “América hoy” para contar todos los detalles de su embarazo.

MODELO APARECIÓ EN “AMÉRICA HOY” Y CONTÓ DETALLES DE SU EMBARAZO

La rubia se mostró sumamente emocionada y no pudo evitar derramar algunas lágrimas al presentarse en el set y explicar por qué decidió guardar silencio sobre su embarazo.

“Les agradezco muchísimo porque recibieron muchísimas críticas por mi culpa. Yo les pedí hacerlo público y ya les voy a contar porque. Mucha gente se pregunta qué tiene de malo, hay muchas cosas detrás del porqué no lo quise decir”, dijo en un inicio con la voz entrecortada.

Posteriormente, Brunella reveló que tuvo un embarazo de riesgo, con amenaza de aborto, llegando a sangran hasta en cuatro oportunidades, una de ellas se dio mientras se encontraba dando un enlace para el programa.

“Mi embarazo estaba en riesgo, era o seguir trabajando o hacerle caso al doctor y descansar totalmente. Tuve un descanso absoluto e incluso me prohibieron ir hasta al baño, no podía. Como mamá primeriza no sabía, yo pensé seguir haciendo mi vida normal pero lamentablemente yo no pude los primeros meses. Cuando hablo con Armando le dije que no sabía hasta cuando no estaría porque cuando pensaba que estaba bien, recaía”, comentó Brunella Horna.

La ex chica reality también reveló que tiene 6 meses de embarazo y que hasta el momento ha subido 9 kilos. De igual manera reveló que incluso ya tiene el nombre de su bebé, pues ya sabe el género. Aunque indicó que diría si su mujer iba ser hombre o mujer, finalmente no lo llegó a decir, por lo que mantiene a sus fans a la espectativa.