Buscan sabotear la cumbre APEC 2024

Por ello, cuando este diario les preguntó por qué no programar la protesta en otra fecha que no coincida con APEC para no perjudicar el evento, respondieron que la seguridad ciudadana “es una prioridad” y no pueden permitir que el problema se prolongue.

Se tuvo acceso a un comunicado del frente político Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), que incluye a los partidos de izquierda Juntos por el Perú, entre otras agrupaciones. En el documento, cuestionan la llegada de efectivos militares de Estados Unidos para resguardar al mandatario Joe Biden durante APEC.

Por otro lado, este medio pudo confirmar que el CNUL, liderado por Lucio Ccallo, realizó el 27 de octubre una asamblea en Cusco donde se decidió llevar a cabo jornadas de protesta en Lima y en ciudades del sur, como Cusco y Puno, entre el 11 y el 13 de noviembre, con el objetivo de boicotear APEC.