Califica de “irresponsable” insistir en adelanto de elecciones

La congresista Silvia Monteza, segunda vicepresidenta del Congreso, consideró que es claro que en el Parlamento no existe consenso sobre el tema del adelanto de elecciones, por lo que lamentó que, pese a esto, se insista en tratar este tema pese a que existen otros temas importantes que se han dejado de lado por atender a este planteamiento.

“Como no hay consensos, no nos hemos puesto de acuerdo, no tenemos nada, no podemos seguir perdiendo el tiempo sabiendo que tenemos muchos proyectos por aprobar, entonces tenemos facultades por aprobar que nos ha pedido el Ejecutivo en cuestiones económicas, entonces el Perú necesita reactivarse económicamente. Ya es algo irresponsable seguir machacando en algo que no podemos ponernos de acuerdo“, apuntó.

