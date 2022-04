Carlos Alcántara: “¡Basta ya de hablar hue..das!”,

Parece que los conductores del espacio de YouTube no escarmientan, luego de que uno de ellos, Ricardo Mendoza se burlara de la agresión sexual que sufrió una niña en la calle ahora, se suma su compañero Jorge Luna. Ambos se burlaron de las personas con síndrome de Down.

ACTOR ARREMETE CONTRA COMEDIANTES RICARDO MENDOZA Y JORGE LUNA POR BURLA A PERSONAS CON HABILIDADES DIFERENTES

Este hecho no fue pasado por alto por los usuarios en redes sociales quienes no dudaron en criticarlos. Ahora a ellos se suman las críticas del actor Carlos Alcántara y el de la periodista Juliana Oxenford. El actor de “Asu Mare” condenó las expresiones despectivas de ambos comediantes y compartió el comunicado previo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para acompañar su pronunciamiento.

“Mientras muchas familias luchan por sacar adelante a sus hijos (as) con habilidades diferentes o con alguna condición médica, hay mucha gente que aún continúa burlándose y riéndose de ellos, ¡basta ya de hablar huevadas!”, indicó en su cuenta de facebook. Recordemos que el actor tiene un hijo con habilidades diferentes que anteriormente fue blanco de burlas en redes sociales.

Leer también [Miyashiro no da la cara tras ampay]

Mientras que en el comunicado se lee lo siguiente: “El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS rechaza todo tipo de acto u comentario de índole ofensivo hacia las personas con Síndrome de Down y discapacidad en general”.

Por su parte la periodista Juliana Oxenford, lamentó que los comediantes sean tan exitosos burlándose de personas vulnerables.

“Para mí, hacer comedia burlándote de personas vulnerables, de personas con capacidades diferentes, eso no te hace artista, te hace una persona vulgar, carente de valores que tanta falta le hace a nuestra sociedad. A mí no me da risa, me da pena que gente como esa tenga éxito”, indicó.