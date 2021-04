Castillo a la cabeza…por ahora

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, obtiene el 41,5 % de intención de voto y la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consigue un 21,5 % de preferencia electoral, según la última encuesta nacional urbano rural del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

De acuerdo con el estudio publicado por un medio local, si las elecciones presidenciales de segunda vuelta se realizan mañana un 21,2% votaría blanco o nulo, un 13,5% aún no estaría decidido o no precisa, y un 2,2% no iría a votar o no votaría por ninguno.

La encuesta de IEP revela que Pedro Castillo consigue mayor intención de voto en la región sur y centro del país con 54,7% y 45,8%, respectivamente. En el caso de Keiko Fujimori, su mejor respaldo se encuentra en el norte y el centro, con 19% y 14.8%, respectivamente.

En el caso de Lima, el candidato presidencial de Perú Libre obtiene una preferencia de 29,3% y su contendiente de Fuerza Popular un 31,4%. Además, Pedro Castillo, alcanza un 49,4% en el nivel socioeconómico D/E; mientras que Keiko Fujimori, llega a un 38,3% en el nivel socioeconómico A/B.

Asimismo, IEP señala que entre las razones del voto en segunda vuelta para Pedro Castillo un 18% de la ciudadanía lo prefiere por sus propuestas, seguido por un 11% de antifujimorismo. Mientras que para Keiko Fujimori un 12% de los electores votaría por ella por ser el mal menor y un 9% por sus propuestas.

La encuesta por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), se realizó a 1 367 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, entre el 17 y el 21 de abril. El estudio de ámbito urbano y rural tiene un nivel de confianza de 95%, con un margen de error de +-2,65%.