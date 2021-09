Castillo a la OEA: “Tenemos corruptos hasta para exportar”

Durante su discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que en nuestro país “existen corruptos hasta para exportar” y que la corrupción le ha “quitado el pan a las familias”.

PRESIDENTE DIJO HAY CORRUPTOS COMO EN TODO PAÍS, PERO EN EL PERÚ TENEMOS CORRUPTOS DE TODO CALIBRE

“Asumiendo el mandato en el país, nos hemos comprado este pleito para acabar con las desigualdades, con este gran flagelo de la corrupción. Como cada país, hay corruptos, pero en el Perú tenemos corruptos de todo calibre”, manifestó.

“La corrupción es un gran problema en mi país y tenemos corruptos hasta para exportar. Esa es nuestra lucha porque la corrupción le ha quitado un pan a las familias que no tienen pan, le ha quitado muchos beneficios a la población”, agregó.

En otro momento, Pedro Castillo remarcó que su Gobierno no es comunista y que no llegó al poder para “expropiar a nadie”. De esta manera, el presidente de la República invitó a los inversionistas extranjeros a ir al Perú, ya que es “un país minero y genera riqueza”.

“Nosotros no somos comunistas, no hemos venido para expropiar a nadie, no venimos a ahuyentar las inversiones. Al contrario, llamamos a los grandes empresarios a que vayan al Perú. El Perú es minero y genera riqueza, pero esa riqueza debe sentirlo el hombre común”, expresó.

Posteriormente, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), catalogó como “excepcional” el discurso de Pedro Castillo. Para el diplomático uruguayo, el mensaje del jefe de Estado fue el de un “estadista muy especial”.