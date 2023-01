Cayó la mujer que atacó con jeringa a una estudiante en un bus

Una joven universitaria de 21 años vivió un episodio de terror cuando se transportaba en un bus de transporte público de la línea 73A por el distrito de Chorrillos. La afectada denunció que una mujer la atacó con una jeringa y le inyectó una sustancia desconocida en la pierna.

VÍCTIMA ASEGURA QUE LE CLAVO LA JERINGA CON UNA SUSTANCIA DESCONOCIDA

“Yo estaba camino a mi centro laboral, la mujer ya estaba sentada en el bus, yo me iba a Miraflores. Un señor me hace señas. Me avisa que la señora tenía la jeringa para arriba y sin tapa. Lo que hice fue alejarme para el lado del chofer. Frena el bus y baja la señora. Es ahí cuando me introduce la jeringa y yo sentí un líquido en la pierna derecha”, narró.

De inmediato, la agraviada acudió a un centro de salud para vacunarse contra el tétano y realizarse exámenes médicos. Tras ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzó a buscar a la mujer usando las cámaras de seguridad. De esta manera lograron detener a Vanessa Leigh Reto de 45 años.

Tras ser llevada a la comisaría de Chorrillos y ser interrogada, la intervenida confesó su delito. Ella permanecerá en la comisaría hasta que se esclarezcan las investigaciones. En tanto, las víctimas solicitaron justicia y que la mujer sea encarcelada. La joven reveló que previamente, ya había atacado a otro pasajero, sin embargo el señor no reclamó y se bajó mucho más antes.

“Pedí ayuda, pero nadie me auxilió. Me tuve que bajar más adelante. Lo único que hizo fue quitar la jeringa y bajarse. Me ha pasado a mí ahora y le puede pasar a más jóvenes que van a trabajar. Pido ayuda a las autoridades porque es un peligro”, dijo

Por su parte, el coronel Miranda manifestó que la sospechosa pasará por médico legista y luego seguirá las diligencias correspondientes por ley. “Ella dice que usa la jeringa como parte de su tratamiento médico. No especificó de qué. Además, reconoce haber atacado a la universitaria”, dijo la autoridad.