‘Chibolín’ trata de ‘pobres’ a sus colegas de prisión

PRESENTADOR SE CONVIRTIÓ EN UN DÉSPOTA Y MALTRATA A RECLUSOS EN EL PENAL LURIGANCHO

Afirma que “no le queda mucho tiempo” tras la rejas.

De acuerdo al dominical Panorama, a poco de cumplir dos semanas en el penal de Lurigancho, Andrés Hurtado Grados, más conocido como ‘Chibolín’, dejó en el olvido su rostro más inofensivo y frágil por una más intolerante y racista en contra de sus propios compañeros de prisión.

Recordemos que cuando ingresó al penal para cumplir sus 18 meses de prisión preventiva, el actor cómico se mostró asustadizo por lo que le podría venir una vez dentro. Tanto era su temor que se negó en abandonar el pabellón de prevención para ir a su celda compartida. Tuvieron que obligarlo a ir.

Déspota y malcriado

Sin embargo, según el dominical, el cambio en su comportamiento se hizo evidente el último jueves, cuando, desde su celda, pidió ir a la clínica penitenciaria. Este establecimiento, situado a solo dos cuadras de su pabellón, ofrece atención médica las 24 horas y se encuentra al lado del pabellón 17, donde están recluidos internos con tuberculosis.

Al ser escoltado hacia la clínica, los internos habrían aprovechado la ocasión para saludarlo y hacer burlas: “Hola, Chibolín, ¿cómo estás, Chibolín?”. Las risas y los comentarios despectivos resonaron en los pasillos mientras él caminaba. Ante ello, la respuesta del presentador fue: “¿Qué les pasa a estos pobres?”, según cuentan las fuentes del dominical.

Leer también [Sicario asesina de 8 tiros a profesor dentro de colegio]

Dice que saldrá pronto

Sin embargo, ahí no quedó la cosa. El presentador de televisión está seguro que no se quedará los 18 meses de prisión. Para él, su estancia en la cárcel será mínima. Esto se desprende por la decisión de no hacer efectiva las 10 visitas con distintas personas que tiene por derecho. Solo registró el nombre de su mano derecha, la venezolana Damaris Moreno Sánchez, quien es la encargada de hacerle llegar algunos ‘encargos’ en el exterior.

A pesar de contar con nueve espacios adicionales para más nombres, él optó por no utilizarlos, alegando que “no me quedaré mucho tiempo aquí”.

Como se recuerda, Andrés Hurtado fue detenido preliminarmente el 19 de septiembre de 2024 por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el grupo de inteligencia Orión de la Dirandro.

Según Perú21, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) estaría siguiendo muy cerca la actividad comercial de las hijas de ‘Chibolín’: Josetty y Génnesis Hurtado.