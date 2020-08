Chibolo jura que no chapó con esposa de Toño Centella

El joven músico de la orquesta salsera ‘Zaperoko’, acusado por el cantante Toño Centella, de ser el amante de su esposa, decidió plantarle cara al cumbiambero y le respondió que jamás se metería con la mujer de un amigo.

Luego de que el cantante de salsa dijera que ha recibido amenazas de muerte tras el escándalo, el dueño de la orquesta ‘Zaperoko’ respaldó su versión, pues el grupo también ha recibido insultos y amenazas en redes sociales.

El joven de 17 años se presentó en el programa ‘Mujeres al mando’ junto con la orquesta de salsa, para que participen en los juegos que tenía preparada la producción.

“Yo nunca me he metido con la pareja de un amigo”, dijo la conductora a lo que el joven acusado por Centella de meterse con su esposa, golpeó su cabeza en la almohada en señal que nunca ha sido amante de nadie.

Pero eso no fue todo, pues decidió hablar sin rodeos sobre el tema. “Bueno, se dice que me he portado mal, pero yo nunca me he metido con la pareja de un amigo”, expresó.

Como se recuerda, el cantante de chicha informó que los integrantes de ‘Zaperoko’ solían ir a su casa para cantarle a su esposa, además de confirmar que los artistas tenían una amistad con él y con su hijo.